Cư dân mạng 'chùng lòng' khi chứng kiến hình ảnh các em nhỏ ở Đà Nẵng ngơ ngác lên xe về khu cách ly dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt'

Sau khi phát hiện 2 trường hợp mắc COVID-19 tại chung cư E1 - Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), cơ quan chức năng đã tiến hành đưa các F1 đi cách ly. Hình ảnh các em nhỏ ngơ ngác, theo bố mẹ ra xe ô tô khiến nhiều người chùng lòng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 17/7, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là công nhân làm việc tại KCN Hòa Khánh đang sinh sống tại chung cư E1 - Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đến sáng ngày 18/7, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành đưa F1 đi cách ly nhằm đảm bảo công tác hạn chế lây lan dịch bệnh.

Chung cư này có khoảng 800 người dân, lực lượng chức năng xác định có 21 F1, trong đó có nhiều trẻ em. Giữa trời nắng như đổ lửa, các em bé được ăn mặc kín đáo, khẩu trang đầy đủ theo bố mẹ đi cách ly. Vì còn quá nhỏ để nhận thức được sự nguy hiểm và khắc nghiệt của dịch bệnh, các em ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt ngơ ngác, hiếu kỳ. Trong khi đó, trên khóe mắt của những người lớn, ai cũng ẩn chứa sự lo lắng, bồn chồn. Người mẹ nhíu mày, lo lắng về những ngày cách ly sắp tới - Ảnh: Tiền Phong Đi cách ly dài ngày, nhiều người mẹ khệ nệ tay xách nách mang, lo lắng chuẩn bị đầy đủ bỉm, sữa, khẩu trang, bánh kẹo… để đưa vào khu cách ly cho con. Với thời tiết nắng nóng 36-37 độ, ai cũng lo lắng cho con trẻ.

Cậu bé này vẫn hồn nhiên trong lúc đợi lên xe, trong ánh mắt trẻ thơ, dịch bệnh là một điều gì đó quá đỗi lạ lẫm - Ảnh: Tiền Phong Theo thông tin từ báo Chính Phủ, tối 18/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 47 ca mắc COVID-19. Tính từ ngày 10/7, chuỗi lây nhiễm tại công ty Việt Hoa - KCN Hòa Khánh đã ghi nhận 62 ca và đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao, chưa thể kiểm soát được. Em bé còn nhỏ, khoảng 1 tuổi theo người thân vào khu cách ly khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Tiền Phong Tính từ khi dịch bùng phát đến nay, Đà Nẵng đã có 282 ca mắc. Hiện thành phố đang cách ly, giám sát gần 1800 F1 và gần 2700 F2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-dan-mang-chung-long-khi-chung-kien-hinh-anh-cac-em-nho-o-da-nang-ngo-ngac-len-xe-ve-khu-cach-ly-duoi-cai-nang-chay-da-chay-thit-413148.html