Cụ bà 85 tuổi kêu cứu không ngừng khi mắc kẹt trong biển lửa lúc rạng sáng, cảnh sát kịp thời giải cứu

Xã hội 24/06/2022 08:57

Tại thời điểm lửa bùng phát, trong nhà có cụ bà 85 tuổi và một cô gái mắc kẹt trên tầng 2 không thể thoát ra ngoài, kêu cứu không ngừng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 4h05 sáng 25/6, người dân sinh sống trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM) tá hỏa phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà cao tầng, bên dưới là tiệm rửa xe nên hô hoán và tìm cách dập lửa.

Ngay lúc này, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát tại tầng 1 và lan lên tầng 2 của căn nhà. Tại thời điểm lửa bùng phát, trong nhà có cụ bà 85 tuổi và một cô gái mắc kẹt trên tầng 2 không thể thoát ra ngoài.

Cụ bà 85 tuổi kêu cứu không ngừng khi mắc kẹt trong biển lửa lúc rạng sáng, cảnh sát kịp thời giải cứu - Ảnh 1
Cảnh sát cõng cụ bà 85 tuổi từ lầu 2 xuống đất - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của Zingnews, người dân địa phương không thể tiếp cận dập lửa vì cửa khóa trong. Nạn nhân trong nhà không ngừng kêu cứu.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 3 cùng Phòng PC07 nhanh chóng tiếp cận hiện trường và tìm cách giải cứu các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ phun nước dập lửa và dùng thang bắc lên tầng 2 của căn nhà cứu bà Nguyễn Thị Vân (85 tuổi) và chị Lê Thị Tuyết Nhung (30 tuổi) thoát ra ngoài an toàn.

Cụ bà 85 tuổi kêu cứu không ngừng khi mắc kẹt trong biển lửa lúc rạng sáng, cảnh sát kịp thời giải cứu - Ảnh 2
 Chị Lê Thị Tuyết Nhung (30 tuổi) được cứu thoát ra ngoài an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Do tuổi cao, bà Nguyễn Thị Vân được chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cõng trên lưng và trèo thang đưa xuống bên dưới. Đến 4h40, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

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