Theo đó, nhiều người dân sống gần hiện trường vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên Quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc đau lòng. Được biết, thời điểm xảy ra vụ va chạm vào lúc rạng sáng, những người dân xung quanh hiện trường còn đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh.

Liên quan vụ va chạm giao thông khiến ô tô bốc cháy trên QL 22 làm 2 người tử vong, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 20/6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong trên địa bàn.

Trao đổi với báo Dân Trí, anh H. (chủ tiệm sửa ô tô) cũng là người trực tiếp tham gia dập lửa và cứu người cho biết, ngọn lửa bùng phát quá nhanh và cửa sau ô tô bị kẹt cứng nên không thể cứu được người phụ nữ.

“Tôi đang nằm ngủ thì nghe xe đụng nên tỉnh dậy, chạy ra thì thấy tài xế bị thương nằm đó, nhiều người dân cố gắng giải cứu ba người mắc kẹt bên trong” – anh T.T.T (39 tuổi) kể lại.

"Tiếng va chạm mạnh lắm. Tôi cầm bình chữa cháy chạy ra là lửa bao trùm ô tô rồi. Người phụ nữ kẹt bên trong và lửa bén nhanh quá nên mọi người không thể đưa ra ngoài. Phần đầu ô tô gần như biến dạng hoàn toàn" - anh H. cho hay.

Người dân cứu bé gái (khoanh tròn đỏ) khỏi ô tô bốc cháy - Ảnh: Cắt từ clip

Một nhân chứng khác là ông T.Đ - chủ cửa hàng vỏ ruột xe tham gia chữa cháy cũng cho biết với báo Thanh Niên, do va chạm mạnh, ca pô của chiếc ô tô biển số 70A - 256.62 bung lên, nhiên liệu rò rỉ, phát cháy. Các tài xế đi qua dừng phương tiện chạy đến giải cứu người trong xe, dùng bình chữa cháy dập lửa. Ông T.Đ cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy loại 6 kg chạy đến hỗ trợ nhưng không hiệu quả.

Ông T.Đ cho biết thêm: “Đến khi đập bể được cửa kính, chưa kịp kéo nạn nhân ra thì lửa đã bao trùm cả xe. Khi chúng tiếp tiếp cận, tài xế đã tự thoát ra ngoài, bị thương ở chân. Hai hành khách trên xe bất tỉnh. Trong đó hành khách nam ngồi ghế trước gần tài xế vẫn ôm bé gái trong lòng. Có thể do người này cố gắng ra sức bảo vệ đứa bé tránh va đập nên bị thương rất nặng”.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 20/6, trên QL 22 đoạn thuộc khu vực ấp Hậu, xã Tân Thông Hội (H.Củ Chi), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô mang biển số tỉnh Tây Ninh.

Vụ va chạm làm xe 70A - 256.62 bốc cháy. Trên xe lúc này có 4 người gồm 2 người đàn ông (1 là tài xế), 1 người phụ nữ và 1 bé gái khoảng 4 tuổi. Người dân gần hiện trường đến cứu được 2 người đàn ông và bé gái ra khỏi xe, còn người phụ nữ mắc kẹt, tử vong trong xe. Hai người đàn ông được đưa ra khỏi xe chuyển đi cấp cứu, nhưng 1 người tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện vụ ô tô bốc cháy, 2 người tử vong đang được công an điều tra, xử lý.