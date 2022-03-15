Công an Quy Nhơn làm việc với bảo mẫu tát liên tục vào đầu bé gái 11 tháng tuổi

Xã hội 15/03/2022 08:44

Vào tối ngày 14/3, liên quan đến người giúp việc hành hạ một cháu bé khi đang cho bé ăn khiến dư luận phẫn nộ, Công an Quy Nhơn (Bình Định) cho biết cơ quan chức năng đã làm việc với bảo mẫu và gia đình cháu bé.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, liên quan đến đoạn clip một bé gái 11 tháng tuổi ở Bình Định bị bảo mẫu tát vào miệng, đầu ngay tại nhà mình lúc đang được cho ăn khiến dư luận rất phẫn nộ, Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết cơ quan chức năng đã làm việc với bảo mẫu và gia đình cháu bé vào tối ngày 14/3.

Cháu bé bị bạo hành là một bé gái 11 tháng tuổi, con của anh T.V.L. (25 tuổi, trú tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Theo anh L., do công việc gia đình khá bận rộn nên vợ chồng anh thuê bảo mẫu có tên H. (24 tuổi, sống tại Quy Nhơn) trông và chăm sóc cháu. Bảo mẫu H. được gia đình anh L. thuê trông con được 4 tháng và đều trả lương đầy đủ.

Công an Quy Nhơn làm việc với bảo mẫu tát liên tục vào đầu bé gái 11 tháng tuổi - Ảnh 1
Bảo mẫu H. đánh bé gái 11 tháng tuổi khi đang cho ăn - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Bố của bé gái - anh L. chia sẻ, trước đó H. vẫn đối xử bình thường với con anh chứ không đánh đập cháu. Anh L. cho biết thêm: "Tôi rất bất ngờ khi thấy H. tát liên tiếp vào mặt rồi lấy thìa xúc lại chỗ cháo mà con tôi đã nôn ra sau đó tiếp tục cho bé ăn. Toàn bộ hành vi của bảo mẫu đã bị camera an ninh ghi lại đầy đủ, vợ chồng tôi đối chất với bảo mẫu H. nhưng H. vẫn không nhận. Sau đó, tôi đưa clip ra làm bằng chứng thì bảo mẫu này cho rằng 'chỉ vỗ nhẹ để bé ăn chứ không có chuyện đánh bé' và không nhận lỗi, xin lỗi".

Vì quá bức xúc, lo cho con, vợ chồng anh L. cho bảo mẫu nghỉ việc. Khi anh L. đưa clip lên mạng thì bảo mẫu H. liên tục năn nỉ anh L. gỡ clip.

Công an Quy Nhơn làm việc với bảo mẫu tát liên tục vào đầu bé gái 11 tháng tuổi - Ảnh 2
Sự việc khiến nhiều người phẫn nộ -Ảnh: Thanh niên

Trước đó, theo báo Thanh niên đưa tin, vào tối ngày 9/3, chia sẻ trên Facebook về việc con gái mới 11 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh đập ngay tại trong nhà mình mà vợ chồng chị không biết. Chị Trân chia sẻ: "Hồi giờ cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trên mạng... ai ngờ hôm nay chuyện xảy ra với con mình. Bình thường hay xem mấy video này trên mạng mà cũng ứa nước mắt, giờ con em như vậy em mới hiểu làm mẹ đau lòng cỡ nào. Em giờ cứ nhìn con lại tủi lại khóc... Con nít nhỏ xíu mà nỡ lòng nào làm vậy".

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ của dư luận. Nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động bạo hành của cô bảo mẫu này.

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