Ngô Hoàng Giang (SN: 1968, ngụ quận 6, TP.HCM) vừa bị các trinh sát bắt giữ liên quan đến hàng loạt vụ trộm tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Ngô Hoàng Giang (SN 1968, tên gọi khác Phi, ngụ quận 6) để mở rộng điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Được biết, Giang chính là thủ phạm đột nhập phòng trọ tại TP.Thủ Đức rồi cướp tài sản cách đây mấy ngày. Trước đó, trưa 10/3, Giang đi xe máy tới dãy nhà trọ trên đường 26, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức rồi bình thản vào mở khoá một phòng trọ, lục lọi lấy đi một laptop, điện thoại, đồng hồ và ít tiền mặt.

Đối tượng Giang tại cơ quan công an - Ảnh: báo Bảo vệ pháp luật

Đến chiều 13/3, Giang bị các trinh sát Đội 3 - Phòng cảnh sát hình sự bắt giữ. Bước đầu nghi phạm khai đã thực hiện một số vụ trộm cắp tại TP. Thủ Đức nên Công an nghi ngờ đối tượng còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác và kêu gọi các bị hại từng bị Giang trộm tài sản thì tới Đội 3, Phòng cảnh sát hình sự CATP trình báo, phục vụ công tác điều tra.

Camera ghi lại hình ảnh Giang cùng đồng bọn đi trộm tài sản - Ảnh: báo Bảo vệ pháp luật

Ngoài ra trong một số vụ trộm, Giang còn đi chung với một người khác. Hiện, công an đang điều tra xác minh.

Hai thanh niên chích điện trộm chó, khi bị phát hiện vẫn táo tợn xịt hơi cay vào mặt chủ nhà Hai đối tượng bắn súng điện tự chế vào một chú chó trước nhà để bắt trộm thì bị phát hiện, một người dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ nhà rồi tẩu thoát.

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