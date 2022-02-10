Chồng đột nhập nhà đại gia sáng mùng 2 Tết ăn trộm gần 1 tỉ đồng rồi mang vàng về cho vợ

Xã hội 10/02/2022 20:34

Sáng mùng 2 Tết Nguyên đán, người đàn ông đã đột nhập nhà một người dân tại quận 3 lấy đi tiền, vàng, kim cương... rồi mang về cho vợ.

Dẫn tin từ báo Pháp Luật, Công an quận 3, TP.HCM ngày 10/2 cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Nguyện (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), ông T.Q.Đ. (ngụ quận 3) đến công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản trị giá 1 tỉ đồng gồm 6 sợi dây chuyền vàng, lắc vàng, đồng hồ hiệu Chanel, đôi bông tai kim cương, nhẫn kim cương, nhiều tiền Việt và USD... trong két sắt ở phòng ngủ căn nhà trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3.  

Công an quận 3 sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra, truy xét. Qua rà soát, công an xác định Nguyễn Hoàng Nguyện là thủ phạm nên mời làm việc hôm 9/2.

Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận vào sáng 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), Nguyện mang theo balo chứa tua vít, bình khò gas, búa… đi xe máy từ nhà ở quận Gò Vấp sang đường Tô Hiến Thành, quận 10 để tìm sơ hở trộm cắp nhưng chưa thực hiện được.

Chồng đột nhập nhà đại gia sáng mùng 2 Tết ăn trộm gần 1 tỉ đồng rồi mang vàng về cho vợ - Ảnh 1
Nguyễn Hoàng Nguyện tại cơ quan công an (Ảnh: PLO)

Tiếp đó, rạng sáng 2/2 (tức mùng 2 Tết), Nguyện tiếp tục đặt xe Grab chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường để tìm sơ hở, trộm cắp. Khi đi tới trường tiểu học Trương Quyền, quận 3, thì Nguyện kêu tài xế dừng lại. Tiếp đó, Nguyện đi bộ vào con hẻm đường Lê Văn Sỹ thì thấy nhà ông Đ khoá cửa.

Thấy vắng vẻ, Nguyện leo lên nhà bên cạnh tiếp cận dùng khò lửa làm bể kính nhà ông Đ rồi lục lấy tài sản. Nguyện sau đó leo xuống và đi bộ ra gần trường tiểu học đón xe Grab chạy về nhà ở quận Gò Vấp ngủ.

Chồng đột nhập nhà đại gia sáng mùng 2 Tết ăn trộm gần 1 tỉ đồng rồi mang vàng về cho vợ - Ảnh 2
Tang vật được công an thu hồi (Ảnh: PLO)

Nguyện sau đó đã đem số vàng, tiền USD lấy được bán cho một người ở gần chợ Nhật Tảo, quận 11 được 174 triệu đồng. Riêng hai sợi dây chuyền, hai lắc vàng Nguyện giữ lại tặng cho vợ mình. Về chiếc đồng hồ, nhẫn kim cương, đôi bông tai kim cương do người mua không biết thật hay giả nên Nguyện không bán được.

Nguyện khai sau khi bán vàng và số tiền lấy trộm được thì chuyển khoản cho vợ là 184 triệu đồng. Số tiền còn lại Nguyện dùng để tiêu xài cá nhân.

 

 

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