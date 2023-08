Trước đó, ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), ông T.Q.Đ. (ngụ quận 3) đến công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản trị giá 1 tỉ đồng gồm 6 sợi dây chuyền vàng, lắc vàng, đồng hồ hiệu Chanel, đôi bông tai kim cương, nhẫn kim cương, nhiều tiền Việt và USD... trong két sắt ở phòng ngủ căn nhà trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3.

Dẫn tin từ báo Pháp Luật, Công an quận 3, TP.HCM ngày 10/2 cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Nguyện (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an quận 3 sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra, truy xét. Qua rà soát, công an xác định Nguyễn Hoàng Nguyện là thủ phạm nên mời làm việc hôm 9/2.

Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận vào sáng 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), Nguyện mang theo balo chứa tua vít, bình khò gas, búa… đi xe máy từ nhà ở quận Gò Vấp sang đường Tô Hiến Thành, quận 10 để tìm sơ hở trộm cắp nhưng chưa thực hiện được.