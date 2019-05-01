Con trai Bella đã được tách khỏi mẹ, trên cổ có vết thuốc lá đốt gây xót xa

Xã hội 01/05/2019 10:23

Trên trang cá nhân, Hằng Túi vừa chia sẻ thông tin bé Peter đã được tách khỏi mẹ đưa về nhà để người thân chăm sóc, cho đi học.

Mặc dù thời gian gần đây hình ảnh Bella không còn xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội như trước kia nhưng mọi người vẫn lo lắng cho tình hình của bé Peter. Vì vậy, khi Bích Hằng (Hằng Túi) bất ngờ thông báo cậu bé đã được tách khỏi mẹ, ai nấy đều vui mừng.

Con trai Bella đã được tách khỏi mẹ, trên cổ có vết thuốc lá đốt gây xót xa - Ảnh 1

Con trai Bella đã được tách khỏi mẹ, trên cổ có vết thuốc lá đốt gây xót xa - Ảnh 2
Hằng Túi chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện của mẹ con Bella - Ảnh: Facebook

 “Kiếp trước đúng tôi nợ ông trong ảnh mà, tôi đi nghỉ mà cũng không yên, bao con người vượt 100km để giúp Peter, cám ơn mọi người đã giúp đỡ Hằng hôm nay. Giờ Peter đã được trả về cho gia đình chăm sóc và cho đi học. Chuyện của mẹ nó Hằng xin phép không trả lời, không quan tâm nữa ạ. Lần này chắc tạm biệt xe đẩy cực hình được rồi đấy chàng trai ạ!”, Hằng Túi viết trên trang cá nhân.

Chia sẻ của Hằng Túi khiến ai nấy đều hết sức vui mừng vì sau một khoảng thời gian theo mẹ đi lang thang khắp nơi, cậu bé đã được đưa về cho gia đình chăm sóc, cho đi học đầy đủ.

“Mong lần này con thực sự sẽ được bình yên, nhìn thương quá. Dù sao cũng cảm ơn chị và mọi người đã tận tâm để cứu được Peter ra khỏi tay mẹ nó”, M.K bình luận.

“Mong con được hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nhỏ của con nhé. Vậy là con đã trả hết nợ cho mẹ ảo của con rồi. Con chịu khổ 3 năm mấy là quá sức đối với con rồi Peter à. Ngay từ khi mới được 4 ngày tuổi thì đã bị nó tha lôi khắp nơi rồi. Nhìn con khát sữa mà nó không cho con bú để con ngậm bình không là bác đứt ruột rồi”, P.V vui vẻ khi cậu bé đã được cứu thoát khỏi mẹ mình.

“Mong lần này con sẽ được bình yên. Cứ mỗi lần xem clip con bị đẩy lang thang đồ vật đè hết lên người mà không cầm được nước mắt. Cảm ơn cuộc đời vì đã có những tấm lòng nhân ái che chở cho con. Cầu cho con một đời hạnh phúc và bình an”, một dân mạng xúc động.

Tuy nhiên, trong phần bình luận bên dưới bài viết Hằng Túi còn chia sẻ bức ảnh Peter bị thương ở phần cổ nghi do bị thuốc lá đốt khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Con trai Bella đã được tách khỏi mẹ, trên cổ có vết thuốc lá đốt gây xót xa - Ảnh 3
Trên người bé Peter xuất hiện vết bỏng nghi do bị thuốc lá đốt - Ảnh: Facebook

Tất cả đều hy vọng Peter sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai, được đến trường như bao đứa trẻ khác và không bao giờ quay lại cuộc sống trong chiếc xe đẩy như trước đây.

 

Bella lại đưa con trai lang thang khắp nơi giữa trời lạnh khiến dân mạng lo lắng

Bella lại đưa con trai lang thang khắp nơi giữa trời lạnh khiến dân mạng lo lắng

Mới đây, hình ảnh “hot girl quỵt tiền” Bella đưa con đi lang thang khắp nơi lại gây xôn xao mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   bella và con trai hot girl bella

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 17 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản