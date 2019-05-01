Con trai Bella đã được tách khỏi mẹ, trên cổ có vết thuốc lá đốt gây xót xa

Mặc dù thời gian gần đây hình ảnh Bella không còn xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội như trước kia nhưng mọi người vẫn lo lắng cho tình hình của bé Peter. Vì vậy, khi Bích Hằng (Hằng Túi) bất ngờ thông báo cậu bé đã được tách khỏi mẹ, ai nấy đều vui mừng.

Chia sẻ của Hằng Túi khiến ai nấy đều hết sức vui mừng vì sau một khoảng thời gian theo mẹ đi lang thang khắp nơi, cậu bé đã được đưa về cho gia đình chăm sóc, cho đi học đầy đủ.

“Kiếp trước đúng tôi nợ ông trong ảnh mà, tôi đi nghỉ mà cũng không yên, bao con người vượt 100km để giúp Peter, cám ơn mọi người đã giúp đỡ Hằng hôm nay. Giờ Peter đã được trả về cho gia đình chăm sóc và cho đi học. Chuyện của mẹ nó Hằng xin phép không trả lời, không quan tâm nữa ạ. Lần này chắc tạm biệt xe đẩy cực hình được rồi đấy chàng trai ạ!”, Hằng Túi viết trên trang cá nhân.

“Mong lần này con thực sự sẽ được bình yên, nhìn thương quá. Dù sao cũng cảm ơn chị và mọi người đã tận tâm để cứu được Peter ra khỏi tay mẹ nó”, M.K bình luận.

“Mong con được hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nhỏ của con nhé. Vậy là con đã trả hết nợ cho mẹ ảo của con rồi. Con chịu khổ 3 năm mấy là quá sức đối với con rồi Peter à. Ngay từ khi mới được 4 ngày tuổi thì đã bị nó tha lôi khắp nơi rồi. Nhìn con khát sữa mà nó không cho con bú để con ngậm bình không là bác đứt ruột rồi”, P.V vui vẻ khi cậu bé đã được cứu thoát khỏi mẹ mình.

“Mong lần này con sẽ được bình yên. Cứ mỗi lần xem clip con bị đẩy lang thang đồ vật đè hết lên người mà không cầm được nước mắt. Cảm ơn cuộc đời vì đã có những tấm lòng nhân ái che chở cho con. Cầu cho con một đời hạnh phúc và bình an”, một dân mạng xúc động.

Tuy nhiên, trong phần bình luận bên dưới bài viết Hằng Túi còn chia sẻ bức ảnh Peter bị thương ở phần cổ nghi do bị thuốc lá đốt khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trên người bé Peter xuất hiện vết bỏng nghi do bị thuốc lá đốt - Ảnh: Facebook

Tất cả đều hy vọng Peter sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai, được đến trường như bao đứa trẻ khác và không bao giờ quay lại cuộc sống trong chiếc xe đẩy như trước đây.