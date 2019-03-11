Bella lại đưa con trai lang thang khắp nơi giữa trời lạnh khiến dân mạng lo lắng

Mới đây, hình ảnh “hot girl quỵt tiền” Bella đưa con đi lang thang khắp nơi lại gây xôn xao mạng xã hội.

Sau một thời gian im ắng, những tưởng Bella đã có cuộc sống mới yên bình bên con trai nhỏ. Thế nhưng mới đây người ta lại nhìn thấy cô đưa con trai đi khắp nơi trên chiếc xe nôi trong đêm khiến nhiều người không khỏi bức xúc, lo lắng cho bé Peter.

Hình ảnh Bella xuất hiện ở Uông Bí - Ảnh: Facebook

Theo thông tin được người dùng mạng xã hội chia sẻ thì Bella lại xuất hiện nhờ đi xe taxi ở Uông Bí (Quảng Ninh). Sau đó, người ta nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con lang thang ngoài đường.

Sau khi những bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc và tức giận vì không biết Bella có chăm sóc, cho con mặc đủ ấm giữa thời tiết lạnh giá của miền Bắc hay không.

Nhiều người lo lắng cho sức khỏe của bé Peter khi bị mẹ đưa đi khắp nơi trong thời tiết giá rét của miền Bắc - Ảnh: Facebook

“Nhìn mà thương Peter quá, suốt ngày bị mẹ mang đi khắp nơi. Không biết tương lai con sẽ đi về đâu khi sống với một bà mẹ không bình thường như thế này”, Đ.C lo lắng.

“Lần trước được chị Hằng Túi giúp đỡ tưởng sẽ yên ổn nhưng cuối cùng lại bỏ đi, tội con”, K.H bình luận.

“Chỉ mong Bella có thể tỉnh táo, tìm một ngôi nhà để hai mẹ con sống ổn định chứ đừng đi lang thang khắp nơi nữa”, một người dùng mạng xã hội ý kiến.

Hiện những hình ảnh về mẹ con Bella vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa.

Bella lại mang con ăn mặc mỏng manh đi lang thang khắp nơi giữa trời rét căm căm Sau một thời gian im ắng, mới đây Bella lại được người dân phát hiện mang con lang thang trên đường giữa trời lạnh giá. Điều đáng nói ở đây là đứa trẻ chỉ được mặc chiếc áo mỏng manh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bella-lai-dua-con-trai-lang-thang-khap-noi-giua-troi-lanh-khien-dan-mang-lo-lang-317969.html