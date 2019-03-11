Bella lại đưa con trai lang thang khắp nơi giữa trời lạnh khiến dân mạng lo lắng

Mới đây, hình ảnh “hot girl quỵt tiền” Bella đưa con đi lang thang khắp nơi lại gây xôn xao mạng xã hội.
- "Hot girl Bella" đã tái xuất trên MXH, nói chuyện chậm rãi dễ nghe hơn, chăm con rất ra dáng mẹ bỉm sữa
- Sau một thời gian 'mất tích', con trai Bella xuất hiện với vết lạ trên tay khiến nhiều người lo lắng
Sau một thời gian im ắng, những tưởng Bella đã có cuộc sống mới yên bình bên con trai nhỏ. Thế nhưng mới đây người ta lại nhìn thấy cô đưa con trai đi khắp nơi trên chiếc xe nôi trong đêm khiến nhiều người không khỏi bức xúc, lo lắng cho bé Peter.
Theo thông tin được người dùng mạng xã hội chia sẻ thì Bella lại xuất hiện nhờ đi xe taxi ở Uông Bí (Quảng Ninh). Sau đó, người ta nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con lang thang ngoài đường.
Sau khi những bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc và tức giận vì không biết Bella có chăm sóc, cho con mặc đủ ấm giữa thời tiết lạnh giá của miền Bắc hay không.
“Nhìn mà thương Peter quá, suốt ngày bị mẹ mang đi khắp nơi. Không biết tương lai con sẽ đi về đâu khi sống với một bà mẹ không bình thường như thế này”, Đ.C lo lắng.
“Lần trước được chị Hằng Túi giúp đỡ tưởng sẽ yên ổn nhưng cuối cùng lại bỏ đi, tội con”, K.H bình luận.
“Chỉ mong Bella có thể tỉnh táo, tìm một ngôi nhà để hai mẹ con sống ổn định chứ đừng đi lang thang khắp nơi nữa”, một người dùng mạng xã hội ý kiến.
Hiện những hình ảnh về mẹ con Bella vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa.