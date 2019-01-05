Bella lại mang con ăn mặc mỏng manh đi lang thang khắp nơi giữa trời rét căm căm

Xã hội 05/01/2019 10:26

Sau một thời gian im ắng, mới đây Bella lại được người dân phát hiện mang con lang thang trên đường giữa trời lạnh giá. Điều đáng nói ở đây là đứa trẻ chỉ được mặc chiếc áo mỏng manh.

Những tưởng sau một thời gian được Hằng túi hỗ trợ đưa đi điều trị, Bella sẽ không còn những hành động kỳ quặc và sống an ổn bên con trai. Thế nhưng mới đây cộng đồng mạng lại phát hiện cô đưa con trai đi lang thang khắp nơi giữa trời lạnh.

Một cư dân mạng đăng bức ảnh chụp được cùng dòng chia sẻ: “Trời rét căm căm mà mẹ con Bella vẫn ngoài đường. Mình có nhã ý hỏi chỗ ở để đưa hai mẹ con về mà Bella không chịu kêu em chờ người đón rồi. Nhìn thằng nhóc thì được mẹ để trên xe đẩy đầu trần không một cái mũ len”.

Bella lại mang con ăn mặc mỏng manh đi lang thang khắp nơi giữa trời rét căm căm - Ảnh 1
Bella đưa con trai đi khắp nơi giữa trời ghét căm căm - Ảnh: Facebook

Thời gian qua, cộng đồng mạng kêu gọi mọi người đừng quan tâm đến Bella để tránh lòng tốt bị lợi dụng. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh Peter còn quá nhỏ nhưng lại bị mẹ đưa đi khắp nơi, cho ăn mặc quái dị, làm những trò kỳ quái thì mọi người vẫn không khỏi xót xa.

Qua những đoạn clip do Bella đăng tải, cộng đồng mạng tin rằng người mẹ này có vấn đề về tâm thần. Bella không chỉ ăn mặc kỳ quái, hát hò, nhảy nhót mà còn liếm lên mặt con trai. Khi người xung quanh lên tiếng khuyên ngăn thì Bella mắng chửi vô cùng chua ngoa.

Bella lại mang con ăn mặc mỏng manh đi lang thang khắp nơi giữa trời rét căm căm - Ảnh 2
Không chỉ đưa con đi lang thang, Bella còn bắt bé làm những trò kỳ dị - Ảnh cắt từ clip

Trước đây, đã có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cô điều trị bệnh, hỗ trợ chăm sóc con trai nhưng Bella vẫn không chịu thay đổi, thích mang con đi khắp nơi. 

“Giữa trời lạnh như vậy mà còn mang con đi khắp nơi, tội nghiệp đứa nhỏ. Giờ chắc chẳng ai giúp nổi nữa rồi, đưa về giúp thì đâu lại vào đấy”, M.L bình luận.

“Chỉ mong vài năm sau, đứa trẻ sẽ được đi học đàng hoàng để lớn lên trở thành người tử tế chứ đừng như mẹ nó”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

"Hot girl Bella" đã tái xuất trên MXH, nói chuyện chậm rãi dễ nghe hơn, chăm con rất ra dáng mẹ bỉm sữa

"Hot girl Bella" đã tái xuất trên MXH, nói chuyện chậm rãi dễ nghe hơn, chăm con rất ra dáng mẹ bỉm sữa

Thay vì hình ảnh phản cảm vừa hút thuốc vừa bế con, vừa chửi cả thế giới trong lần xuất hiện trước gây bao sóng gió, giờ đây Bella đã ra dáng một người mẹ bình thường, nói chuyện khá thân thiện và lễ phép.

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