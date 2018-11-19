Cố tình lái xe cán chết nam sinh lớp 12 sau va chạm giao thông, tài xế bị tuyên án 12 năm tù

Xã hội 19/11/2018 20:53

Hội đồng xét xử nhận định tài xế cố tình cán chết nam sinh sau va chạm, không phải nhầm lẫn do tinh thần hoảng loạn như lời khai trước đó.

Hôm nay (19/11), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Đình Quân (38 tuổi, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Bị cáo Quân chính là tài xế điều khiển xe tải cố tình cán chết nam sinh lớp 12 Hoàng Đức Phượng (trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau khi xảy ra tai nạn giao thông vào năm 2016.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 31/5/2016, Phan Đình Quân điều khiển xe tải mang biển số 38C - 073.05 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A. Khi đến đoạn đường thuộc xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Quân bất ngờ cho xe rẽ phải vào đường liên xã Kỳ Tiến và đâm trúng xe máy điện do em Phượng điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, em Phượng bị cuốn vào gầm xe tải. Quân xuống xe xem xét tình hình của nạn nhân, thấy em Phượng nằm bất động phía trước bánh sau bên phụ xe tải. 

Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, Quân lên cabin, nổ máy điều khiển xe chạy về phía trước, chèn qua đầu em Phượng khiến nam sinh vỡ sọ, tử vong tại chỗ.

Cố tình lái xe cán chết nam sinh lớp 12 sau va chạm giao thông, tài xế bị tuyên án 12 năm tù - Ảnh 1
Sau va chạm giao thông, tài xế cố tình cán chết nam sinh - Ảnh: Thanh Niên

Tại phiên tòa, Quân khai sau cú va chạm, bị cáo đã xuống xe xem xét tình hình, sau đó lên cabin điều khiển xe lùi về sau. Tuy nhiên do tâm trạng hoảng loạn nên cài nhầm số, khiến xe tiến lên phía trước cán chết nạn nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, lời khai các nhân chứng và kết quả khám nghiệm hiện trường, HĐXX nhận định bị cáo đã nói dối. Sau cú va chạm, nạn nhân không hề bị xe chèn lên bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, hoàn toàn có thể dùng tay kéo ra ngoài để đưa đi cấp cứu mà không cần phải cho xe lùi lại phía sau.

Sau khi cán qua người nạn nhân, tài xế Quân còn cho xe tải đi thêm 3 mét rồi mới dừng lại. Tiếp đó, khi đã chắc chắn nạn nhân đã chết, bị cáo Quân còn điều khiển xe đi thêm 15 mét nữa rồi tấp vào lề đường để tháo các thanh gỗ cơi nới sau thùng xe nhằm tránh bị xử phạt. Điều đó chứng tỏ tinh thần bị cáo không hề bị hoảng loạn dẫn đến cài nhầm số xe cán chết nạn nhân.

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Đình Quân 12 năm tù về tội giết người và phải bồi thường về mặt dân sự cho người thân bị hại hơn 170 triệu đồng.

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