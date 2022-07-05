Cô giáo mầm non nghi uống thuốc chuột tự tử ở Nghệ An

Xã hội 05/07/2022 15:47

Ngày 5/7, cơ quan chức năng xã Hồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, một giáo viên mầm non trên địa bàn đã tử vong, nghi uống thuốc chuột tự tử.

Theo Tiền Phong, ngày 5/7, lãnh đạo UBND xã Hồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, một giáo viên mầm non trên địa bàn nghi uống thuốc chuột tự tử.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18h45 ngày 4/7, người thân phát hiện cô giáo N.T.X (SN 1992, trú xóm Hợp Xuân, xã Hồng Thành) uống thuốc diệt chuột nên đã nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu.

Do tình trạng nặng nên cô X. tiếp tục được chuyển vào một bệnh viện ở TP Vinh để tiếp tục chữa trị nhưng nạn nhân đã tử vong vào 5h30 sáng nay 5/7.

Cô giáo mầm non nghi uống thuốc chuột tự tử ở Nghệ An - Ảnh 1
Cô giáp mầm non nghi uống thuốc diệt chuột tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Theo Infonet/VietNamNet, được biết, cô X. công tác ở trường Mầm non xã Hồng Thành được một thời gian. Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

 

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Từ khóa:   tự tử Nghệ An thuốc diệt chuột

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