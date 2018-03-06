Cách đây 3 năm, cô sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Văn Lang (TP.HCM) đang hoàn tất giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp thì đột ngột ngã quỵ vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Ngày Thương bảo vệ đồ án lần thứ 2 trước hội đồng cũng là ngày cô phải nhập viện chạy thận.

“Từ bé, Thương đã vẽ rất đẹp. Khi theo mẹ đến cơ quan, Thương đều nhờ các chú đồng nghiệp của cô dạy vẽ con chó, con mèo. Lớn nên, nó quyết định học thiết kế. Cuộc đời khổ cực của cô lãi mỗi hai đứa con, tưởng cô chị ra trường nuôi được đứa em nhưng không ngờ con lại bệnh nặng. Từ đó đến nay gần 3 năm, con lúc nào cũng gắn liền với bệnh viện” – cô Phạm Thị Thanh Lam (51 tuổi, Ninh Thuận) chia sẻ.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bạn Huỳnh Hoa Trâm Anh - bạn thân của Hoài Thương cho biết: "Tụi em đã tốt nghiệp và đi làm gần 3 năm. Nhưng vì bệnh tật nên Thương vẫn còn làm đồ án. Lúc trước, thỉnh thoảng nhóm em thấy Thương có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt nhưng không nghĩ Thương bệnh nặng như vậy. Đến khi khám thì bạn đã bị suy thận giai đoạn cuối".

Trong khi các bạn đã ra trường đi làm được gần 3 năm, Thương vẫn ngày đến bệnh viện chạy thận, ngày về phòng trọ nhỏ để hoàn tất đồ án tốt nghiệp với lứa đàn em. Hoàn cảnh khó khăn, Thương đi phục vụ ở quán cà phê để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng cơ thể quá suy nhược khiến cô không thể tiếp tục công việc làm thêm.

“Mẹ thương con nhưng mẹ cạn sạch tiền rồi…”

Những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, Thương quyết định cắt phăng mái tóc dài để "thay đối cuộc đời" theo lời tâm sự cô kể cùng mẹ.

Thương quyết định cắt phăng mái tóc dài sau biến cố - Ảnh: FBNV

Tháng 9/2017, Thương điều trị nội trú tại bệnh viện vì sức khỏe suy kiệt. Hai quả thận của cô lúc này đã teo tóp, không còn gì. Ngày 25/2/2018, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tại TP.HCM báo tin có quả thận tương thích với cơ thể Thương. Hai mẹ con Thương nửa mừng nửa lo vì chi phí phép thận quá lớn!

Cô Lam chia sẻ: "Cô ly hôn chồng cách đây 12 năm, từ đó đến nay một mình cô nuôi con nhỏ với mức lương ít ỏi của một nhân viên văn thư lưu trữ. Đến khi Thương vào Đại học, nhà quá túng thiếu, ba nó mới trợ cấp cho nó được một ít. Biết tin con bị bệnh, ba Thương cũng trợ cấp cho con mỗi tháng 5 triệu đồng nhưng số tiền này vẫn không thấm vào đâu. Khi nghe thông báo số tiền ghép thận lên đến 500 triệu, cô như muốn nghẹt thở. Cô quýnh quáng vay mượn khắp nơi để tạm ứng cho con".

Một mình cô Lam nuôi hai con gái Hoài Thương (phải), Hoài Thảo (trái) với đồng lương công chức ba cọc ba đồng - Ảnh: Thanh Lam

Chạy ngược chạy xuôi cô cũng lo đủ đường, chắt bóp được ít tiền ban đầu để con được ghép thận vì ám ảnh câu nói tha thiết của Thương: "Mẹ à! Ba năm nay ngày nào con cũng lên bệnh viện đó, con chờ được ghép thận đó!".

Không ai nghĩ cô gái xinh đẹp như Thương bỗng dưng lâm trọng bệnh - Ảnh: Thanh Lam

Ngày 26/2, ca ghép thận của Thương thành công ngoài mong đợi. Mẹ Thương lúc này vừa lo liệu thuốc thang cho con, vừa lo vay tiền ngân hàng để đóng viện phí. Nhiều khi nhìn con, cô thốt lên xót xa: "Con ráng khỏe mạnh rồi đi làm trả nợ nhé con! Mẹ thương con quá nhưng lần này mẹ cạn sạch tiền rồi!".

Biết bạn bệnh nặng, những người bạn thời Đại học vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện túc trực, thay ca cho mẹ Thương. Ai cũng mong Thương sớm bắt đầu cuộc sống mới thật khỏe mạnh, xinh tươi. Ra trường chưa lâu, những người bạn của Thương không có nhiều điều kiện vật chất giúp bạn nhưng luôn sẵn sàng đi khắp nơi kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Mẹ Thương vẫn ngày đêm chăm sóc con gái - Ảnh: Thanh Lam

Hiện tại, Thương đang được nằm theo dõi tại Phòng cách ly khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy không nói được nhiều, nhưng cô luôn cảm nhận được tình thương của mẹ và bạn bè dành cho mình.

"Có sức khỏe rồi chắc chắc Thương sẽ trở lại việc học, sẽ bảo vệ trước Hội đồng tốt nghiệp rồi kiếm nghề nghiệp ổn định. Cô vẫn ước mong thế!" - Cô Lam xúc động.