Cô gái xinh đẹp tuổi 25 dở dang ước mơ nhà thiết kế vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối

Xã hội 06/03/2018 15:23

Trong khi các bạn đồng trang lứa đã đi làm gần 3 năm thì Thương vẫn tạm gác ước mơ để điều trị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Với đồng lương công chức ít ỏi, mẹ Thương từ quê vào ngày đêm túc trực bên con, mong con có thể bắt đầu cuộc đời mới khi được ghép thận.

Ước mơ thiết kế dang dở

Cách đây 3 năm, cô sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Văn Lang (TP.HCM) đang hoàn tất giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp thì đột ngột ngã quỵ vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Ngày Thương bảo vệ đồ án lần thứ 2 trước hội đồng cũng là ngày cô phải nhập viện chạy thận.

Cô gái xinh đẹp tuổi 25 dở dang ước mơ nhà thiết kế vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 1
Hoài Thương tạm gác lại ước mơ trở thành nhà thiết kế chỉ vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối - Ảnh: FBNV 
Cô gái xinh đẹp tuổi 25 dở dang ước mơ nhà thiết kế vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 2
Khung hình ngày tốt nghiệp thiếu vắng Thương vì lúc này bệnh cô trở nặng - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bạn Huỳnh Hoa Trâm Anh - bạn thân của Hoài Thương cho biết: "Tụi em đã tốt nghiệp và đi làm gần 3 năm. Nhưng vì bệnh tật nên Thương vẫn còn làm đồ án. Lúc trước, thỉnh thoảng nhóm em thấy Thương có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt nhưng không nghĩ Thương bệnh nặng như vậy. Đến khi khám thì bạn đã bị suy thận giai đoạn cuối".

Cô gái xinh đẹp tuổi 25 dở dang ước mơ nhà thiết kế vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 3
Hoài Thương (áo ca rô) và Trâm Anh (áo vàng) cùng nhóm bạn thân ở Đại học - Ảnh: FBNV

Từ bé, Thương đã vẽ rất đẹp. Khi theo mẹ đến cơ quan, Thương đều nhờ các chú đồng nghiệp của cô dạy vẽ con chó, con mèo. Lớn nên, nó quyết định học thiết kế. Cuộc đời khổ cực của cô lãi mỗi hai đứa con, tưởng cô chị ra trường nuôi được đứa em nhưng không ngờ con lại bệnh nặng. Từ đó đến nay gần 3 năm, con lúc nào cũng gắn liền với bệnh viện” – cô Phạm Thị Thanh Lam (51 tuổi, Ninh Thuận) chia sẻ.

Trong khi các bạn đã ra trường đi làm được gần 3 năm, Thương vẫn ngày đến bệnh viện chạy thận, ngày về phòng trọ nhỏ để hoàn tất đồ án tốt nghiệp với lứa đàn em. Hoàn cảnh khó khăn, Thương đi phục vụ ở quán cà phê để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng cơ thể quá suy nhược khiến cô không thể tiếp tục công việc làm thêm.

 “Mẹ thương con nhưng mẹ cạn sạch tiền rồi…”

Những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, Thương quyết định cắt phăng mái tóc dài để "thay đối cuộc đời" theo lời tâm sự cô kể cùng mẹ.

Cô gái xinh đẹp tuổi 25 dở dang ước mơ nhà thiết kế vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 4
Thương quyết định cắt phăng mái tóc dài sau biến cố - Ảnh: FBNV

Tháng 9/2017, Thương điều trị nội trú tại bệnh viện vì sức khỏe suy kiệt. Hai quả thận của cô lúc này đã teo tóp, không còn gì. Ngày 25/2/2018, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tại TP.HCM báo tin có quả thận tương thích với cơ thể Thương. Hai mẹ con Thương nửa mừng nửa lo vì chi phí phép thận quá lớn!

Cô Lam chia sẻ: "Cô ly hôn chồng cách đây 12 năm, từ đó đến nay một mình cô nuôi con nhỏ với mức lương ít ỏi của một nhân viên văn thư lưu trữ. Đến khi Thương vào Đại học, nhà quá túng thiếu, ba nó mới trợ cấp cho nó được một ít. Biết tin con bị bệnh, ba Thương cũng trợ cấp cho con mỗi tháng 5 triệu đồng nhưng số tiền này vẫn không thấm vào đâu. Khi nghe thông báo số tiền ghép thận lên đến 500 triệu, cô như muốn nghẹt thở. Cô quýnh quáng vay mượn khắp nơi để tạm ứng cho con".

Cô gái xinh đẹp tuổi 25 dở dang ước mơ nhà thiết kế vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 5
Một mình cô Lam nuôi hai con gái Hoài Thương (phải), Hoài Thảo (trái) với đồng lương công chức ba cọc ba đồng - Ảnh: Thanh Lam

Chạy ngược chạy xuôi cô cũng lo đủ đường, chắt bóp được ít tiền ban đầu để con được ghép thận vì ám ảnh câu nói tha thiết của Thương: "Mẹ à! Ba năm nay ngày nào con cũng lên bệnh viện đó, con chờ được ghép thận đó!".

Cô gái xinh đẹp tuổi 25 dở dang ước mơ nhà thiết kế vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 6
Không ai nghĩ cô gái xinh đẹp như Thương bỗng dưng lâm trọng bệnh - Ảnh: Thanh Lam

Ngày 26/2, ca ghép thận của Thương thành công ngoài mong đợi. Mẹ Thương lúc này vừa lo liệu thuốc thang cho con, vừa lo vay tiền ngân hàng để đóng viện phí. Nhiều khi nhìn con, cô thốt lên xót xa: "Con ráng khỏe mạnh rồi đi làm trả nợ nhé con! Mẹ thương con quá nhưng lần này mẹ cạn sạch tiền rồi!".

Biết bạn bệnh nặng, những người bạn thời Đại học vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện túc trực, thay ca cho mẹ Thương. Ai cũng mong Thương sớm bắt đầu cuộc sống mới thật khỏe mạnh, xinh tươi. Ra trường chưa lâu, những người bạn của Thương không có nhiều điều kiện vật chất giúp bạn nhưng luôn sẵn sàng đi khắp nơi kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Cô gái xinh đẹp tuổi 25 dở dang ước mơ nhà thiết kế vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 7
Mẹ Thương vẫn ngày đêm chăm sóc con gái - Ảnh: Thanh Lam

Hiện tại, Thương đang được nằm theo dõi tại Phòng cách ly khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy không nói được nhiều, nhưng cô luôn cảm nhận được tình thương của mẹ và bạn bè dành cho mình.

"Có sức khỏe rồi chắc chắc Thương sẽ trở lại việc học, sẽ bảo vệ trước Hội đồng tốt nghiệp rồi kiếm nghề nghiệp ổn định. Cô vẫn ước mong thế!" - Cô Lam xúc động. 

Mọi đóng góp ủng hộ Hoài Thương, Quý độc giả vui lòng gửi về:

Cô Phạm Thị Thanh Lam (mẹ Hoài Thương)

Số điện thoại:

Tài khoản: 6151 0000 116689 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa

Từ khi sinh ra, em chưa được nhìn thấy mặt mẹ cha và những người thân. Nhưng em vẫn cảm nhận được ánh sáng khi có ánh đèn chiếu về phía mình. Dù hy vọng mong manh, cha mẹ em vẫn ôm con đi khắp nơi cầu cứu...

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện xúc động hoàn cảnh bi đát

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày