Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa

Xã hội 04/03/2018 15:29

Từ khi sinh ra, em chưa được nhìn thấy mặt mẹ cha và những người thân. Nhưng em vẫn cảm nhận được ánh sáng khi có ánh đèn chiếu về phía mình. Dù hy vọng mong manh, cha mẹ em vẫn ôm con đi khắp nơi cầu cứu...

Không nhìn thấy nhưng vẫn nhận ra giọng nói mẹ cha

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ về hình ảnh bé trai 6 tháng tuổi đẹp tựa thiên thần với đôi mắt màu xanh dương đục. Đau đớn thay, đó là căn bệnh mắt bẩm sinh. Em tên là Trần Hoàng Gia Anh, sinh ngày 10/9/2017.

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa - Ảnh 1
Khuôn mặt xinh như thiên thần nhưng Gia Anh chưa một lần thấy mặt cha mẹ - Ảnh: Minh Cát

Ngồi trong lòng mẹ, cậu bé Gia Anh 6 tháng dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể nhận biết người lạ, người quen thông qua giọng nói. Được cha mẹ bế, bé ngồi yên lặng trong lòng hóng chuyện, hướng tai về phía có âm thanh. Khi người ngoài bế, cảm nhận giọng nói và hơi thở có sự khác biệt, em sẽ liên tục lắc đầu.

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa - Ảnh 2
Gia Anh ngồi yên trong lòng mẹ, liên tục vỗ tay, gật lắc đầu như bao đứa trẻ 6 tháng tuổi khác - Ảnh: Minh Cát

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chị Nguyễn Thị Bé Thy (23 tuổi), mẹ bé Gia Anh cho biết: “Khi vừa sinh con ra, em đã thấy con có đôi mắt không giống những đứa trẻ khác. Lần đầu làm mẹ, em tưởng đó là bình thường. Vài giờ sau, bác sĩ mới kết luận con em bị bệnh Glaucoma bẩm sinh”.

Ngày đón Gia Anh từ viện về nhà, gia đình chị bữa nào cũng khóc vì thương đứa con, đứa cháu bạc phận vừa chào đời đã sống trong bóng tối.

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa - Ảnh 3
Thỉnh thoảng được bú mẹ no nê, Gia Anh sẽ ngồi ngoan trong lòng những vị khách đến thăm bé - Ảnh: Minh Cát

Con mình sinh ra không may bất hạnh, tôi buồn lắm. Thời gian đầu hai vợ chồng khóc nhiều. Sau rồi không khóc nữa, để dành sức kiếm tiền chạy chữa cho con” - bố Gia Anh, anh Trần Văn Thanh Ngọc (31 tuổi) trải lòng.

“Cái nghèo đèo cái eo”

Căn nhà trọ rộng chừng 20 mét vuông trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình (TP.HCM) là nơi sinh sống của 5 thành viên: vợ chồng chị Thy và bé Gia Anh, cha mẹ đẻ chị và em gái. Từ ngày sinh Gia Anh, chị ôm con đi khắp các bệnh viện cầu cứu bác sĩ với hy vọng lấy lại ánh sáng cho con. Thu nhập gia đình đã bấp bênh nay lại càng túng quẫn hơn.

Vợ chồng tui có hai đứa con gái, Thy là con đầu. Trước nó làm công ty gặp chồng nó đám cưới rồi nghỉ ở nhà sinh con. Con bị bệnh nên chồng nó đang làm nhân viên giao hàng phải nghỉ đi chạy xe ôm để có thời gian phụ vợ chăm Gia Anh. Tui hàng ngày đi phụ hồ, vợ đi bán trà sữa, con gái sau học lớp 6. Nhà nghèo quá nên làm được bao nhiêu là để dành hết cho Gia Anh đi chữa bệnh” – cha đẻ chị Thy nghẹn ngào.

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa - Ảnh 4
Ông ngoại Gia Anh thường ngồi lặng lẽ một góc nhìn cháu mỗi khi có khách đến thăm - Ảnh: Minh Cát

Vừa chạy chữa cho con, chị vừa cầu cứu các tổ chức từ thiện giúp đỡ con mình với hy vọng “còn nước còn tát”. Sau chuyến đưa con ra Hà Nội, những người chị em thân thiết của chị Thy đã kêu gọi được phần nào sự đóng góp của các mạnh thường quân.

Cơ hội đến với Gia Anh khi em được các bác sĩ tại một bệnh viện ở Singapore đồng ý phẫu thuật. Gia đình chạy vạy khắp nơi và nhờ sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng chị Thy đã có đủ số tiền gần 300 triệu để tạm ứng chi phí mổ ban đầu cho Gia Anh.

“Dù mắt con có sáng hay không em vẫn không bỏ rơi con…”

Hôm nay (4/3), vợ chồng chị Thy cùng bé Gia Anh và hai người chị thân thiết đã lên chuyến bay sang Singapore để tiến hành phẫu thuật cho con trai.

Chị Thy chia sẻ: “Chi phí ca phẫu thuật gần 1,5 tỷ. May nhờ có sự giúp đỡ của mọi người nên gia đình em có số tiền ban đầu mổ mắt cho con. Nếu sau chuyến đi này, bác sĩ báo không thể đem lại đôi mắt sáng cho Gia Anh nữa thì em xin không nhận sự đóng góp của mọi người. Nếu vẫn còn hy vọng, em sẽ cầu xin mọi người cứu lấy con em!”.

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa - Ảnh 5
Vợ chồng chị Thy sẽ chiến đấu cùng con đến tia hy vọng cuối cùng - Ảnh: Minh Cát

Nửa năm trôi qua, gia đình chị Thy vẫn không tin đứa con, đứa cháu đầu lòng lại mắc phải căn bệnh quái ác có nguy cơ mù lòa này.

Ông ngoại Gia Anh thẫn thờ: “Thằng nhỏ tuy không nhìn nhưng vẫn nhận ra ông ngoại với cha. Ngày nào đi về cũng phải trò chuyện mới chịu ngồi yên. Bác sĩ nói 25.000 người mới có 1 người mắc bệnh mà không ngờ nó rơi vào cháu tui”.

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt màu xanh dương có nguy cơ mù lòa - Ảnh 6
Như bao đứa trẻ khác, Gia Anh khi bú no nê sẽ say ngủ trong lòng mẹ - Ảnh: Minh Cát

Vừa ru con ngủ, chị Thy xúc xộng: “Ca phẫu thuật này mới là hạ nhãn áp cho con. Bác sĩ nói có thành công hay không thì vẫn chưa biết. Nhưng dù thế nào em cũng không bỏ con. Em sẽ tiếp tục nuôi nấng nó. Làm mẹ mệt nhưng vui lắm chị!

Mọi đóng góp ủng hộ bé Gia Anh, quý độc giả vui lòng gửi về:

Anh Trần Văn Thanh Ngọc (Cha bé Gia Anh)

Địa chỉ: 45/18/8 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình

Điện thoại: 0934 558 301

Số tài khoản: 1902206458639 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh 4 – TP.HCM

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Từ khóa:   câu chuyện thương tâm hoàn cảnh bi đát

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