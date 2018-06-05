Cô gái Việt tử nạn ở Đức: Thi thể nằm lạnh lẽo nơi xứ người vì gia đình không có tiền đưa về quê

Xã hội 05/06/2018 10:48

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Trang quyết định xuất khẩu lao động qua Đức. Đang trên đường đi làm thì chị không may gặp nạn tử vong. Hiện thi thể của cô gái xấu số vẫn đang nằm lạnh lẽo nơi xứ người.

Bỏ mạng nơi xứ người

Năm 2015, nhận thấy ở quê nhà làm ăn vất vả, không có công ăn việc làm ổn định, chị Nguyễn Thị Trang (24 tuổi, ngụ xóm 10, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bàn với bố mẹ vay mượn tiền bạc để đi xuất khẩu lao động qua Đức để làm việc, kiếm tiền phụ giúp gia đình và để được gần gũi với người yêu. Trước đó, người yêu chị Trang lao động bên Đức.

Cô gái Việt tử nạn ở Đức: Thi thể nằm lạnh lẽo nơi xứ người vì gia đình không có tiền đưa về quê - Ảnh 1
Chị Trang tử vong khi đang làm việc ở Đức - Ảnh: Gia đình cung cấp

Thời gian đầu, chị Trang ở chung với gia đình một người họ hàng. Đầu tháng 5 vừa rồi, vì công việc không mấy ổn định nên chị xin chuyển đến ngoại thành cách nhà người thân hàng trăm cây số để thuê trọ tìm việc làm.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào sáng ngày 27/5, chị Trang đang trên đường đi làm thì không may gặp tai nạn tàu điện. Chị được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh Nguyễn Văn Trí (em ruột chị Trang) cho biết: "Đều đặn hàng ngày chị tôi liên lạc về nhà qua facebook hoặc gọi điện. Thế nhưng, sau một ngày không thấy chị điện thoại về, gia đình điện sang không được nên lo lắng, nhắn người thân bên đó tìm kiếm. Hai ngày hôm sau, người thân đăng tin lên báo tìm kiếm thì đau đớn khi nhận được tin từ cơ quan chức năng báo chị tôi đang nằm viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông. Khi người thân tìm đến nơi thì chị đã đi rồi.

Khổ thân, chị tôi gặp nạn, hấp hối trong bệnh viện suốt 3 ngày nhưng không có người thân bên cạnh. Khi ra đi cũng chẳng được nhìn mặt ai lần cuối".

Cô gái Việt tử nạn ở Đức: Thi thể nằm lạnh lẽo nơi xứ người vì gia đình không có tiền đưa về quê - Ảnh 2
Di ảnh cô gái xấu số - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiện thi thể của chị Trang vẫn được bảo quản trong một nhà xác ở Đức.

Nỗi đau gia đình

Đã gần một tuần trôi qua, gia đình bà Nguyễn Thị Hải (47 tuổi, mẹ chị Trang) chìm trong đau thương, tang tóc. Sự ra đi đột ngột của chị Trang là cú sốc tinh thần lớn khiến vợ chồng bà như quỵ ngã, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ đau đớn, gào khóc gọi tên con trong tuyệt vọng.

Vợ chồng bà Hải có hai người con, chị Trang là con lớn trong gia đình. Kinh tế phụ thuộc vào 3 sào ruộng cùng số tiền công phụ hồ bấp bênh của ông Nguyễn Văn Thiết (49 tuổi, bố chị Trang).

Cô gái Việt tử nạn ở Đức: Thi thể nằm lạnh lẽo nơi xứ người vì gia đình không có tiền đưa về quê - Ảnh 3
Chị Trang qua đời vì tai nạn khi mới 24 tuổi - Ảnh: Gia đình cung cấp

Nghĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi một khoản tiền lớn để chị Trang xuất khẩu lao động qua Đức, hi vọng thay đổi cuộc sống nơi xứ người.

"Trước khi quyết định cho chị gái đi, gia đình tôi biết chị có người yêu cùng huyện, hiện sinh sống và làm việc bên Đức. Sang bên đó còn có gia đình người chú nên an tâm phần nào.

Công việc của chị tôi không ổn định, số tiền chị gửi về chỉ đủ trang trải tiền vay mượn trước đó và nuôi tôi học đại học chứ chưa dư được đồng nào. Giờ chị ra đi như vậy, gia đình tôi cũng không có tiền để đưa thi thể chị về quê", anh Trí chia sẻ.

Cô gái Việt tử nạn ở Đức: Thi thể nằm lạnh lẽo nơi xứ người vì gia đình không có tiền đưa về quê - Ảnh 4
Bố mẹ chị Trang đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái - Ảnh: Gia đình cung cấp

Lúc đầu gia đình định hỏa thiêu rồi đưa tro cốt chị Trang về quê nhưng cũng hết 300 triệu đồng. Nếu đưa thi thể về thì số tiền đó gấp đôi. Hiện gia đình đang ra sức kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài và trong nước giúp đỡ để có cơ hội đưa thi thể chị Trang trở về quê hương.

"Vì cuộc sống khó khăn nên con gái tôi phải tha phương kiếm sống, không ngờ lại bỏ mạng nơi xứ người. Giờ con chết cũng đã chết rồi, tôi chỉ mong muốn được đưa thi thể con trở về quê nhà để dưới suối vàng con yên lòng nhắm mắt", bà Hải khóc nghẹn.

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Từ khóa:   hoàn cảnh thương tâm tai nạn giao thông

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