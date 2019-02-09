Cô gái trẻ mặc áo hở rốn, quần ngắn cũn cỡn vào chùa đầu năm bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc

Xã hội 09/02/2019 06:26

Dù không ít đền, chùa đã trưng biển đề nghị ăn mặc kín đáo, lịch sự nhưng không ít chị em vẫn bất chấp diện quần áo hở hang khiến nhiều người 'nóng mắt' bất bình.

Tháng giêng là dịp cao điểm người Việt đi lễ đền chùa để cầu tài lộc, bình an cho cả năm. Đi chùa ngoài cái tâm thanh tịnh, lòng thành kính thể hiện sâu sắc thì cách đi đứng, ăn mặc thật trang nghiêm, kín đáo nhưng vẫn phô diễn được nét đẹp của người phụ nữ truyền thống cũng là một điểm nhấn rất quan trọng. Thế nhưng, hình ảnh đẹp đẽ chốn thanh tịnh ấy đã không ít lần bị bôi bẩn bởi những hành động phản cảm, thiếu ý thức của một số bạn trẻ.

Mới đây, tài khoản Facebook N.Q.T. đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh cô gái diện trang phục hở hang vào chùa khiến cộng đồng mạng choáng váng.

Cô gái trẻ mặc áo hở rốn, quần ngắn cũn cỡn vào chùa đầu năm bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh 1
Hình ảnh cô gái trẻ vô tư diện áo hở rốn, quần ngắn cũn cỡn vào chùa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook
Cô gái trẻ mặc áo hở rốn, quần ngắn cũn cỡn vào chùa đầu năm bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh 2
Ai nấy đều 'cạn lời', thậm chí chẳng hiểu cô gái này nghĩ gì khi diện trang phục hở trên hở dưới như thế vào chùa - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, cô gái trẻ trong loạt ảnh trên đã nhận về vô số 'gạch đá' từ cư dân mạng. Ai nấy đều cho rằng hành động phản cảm này đã xúc phạm chốn tôn nghiêm, coi thường những người đi lễ chùa khác.

Cô gái trẻ mặc áo hở rốn, quần ngắn cũn cỡn vào chùa đầu năm bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh 3
Cô gái có ngoại hình cao ráo, xinh đẹp nhưng lại hành xử thiếu văn hóa khiến mọi người phẫn nộ - Ảnh: Facebook

"Xinh đẹp nhưng không não, ai lại ăn mặc như thế vào chùa cơ chứ"; "Chị gái này đang đi tập thể dục thì tiện đường rẽ vào chùa hả"; "Thiệt sự cạn lời luôn"; "Đề nghị xử phạt hành động vô ý thức, vô văn hóa này";..., dân mạng bày tỏ.

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Mặc ánh mắt kỳ thị, soi mói của mọi người xung quanh, cô nàng này vẫn vô tư ăn mặc lộ liễu, phản cảm.

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Từ khóa:   ăn mặc phản cảm đi chùa đi chùa đầu năm

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