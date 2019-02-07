'Nhức mắt' với thời trang quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng khi đi chùa dịp Tết

Dù không ít đền chùa đã trưng biển đề nghị khách tham quan ăn mặc lịch sự, một số chị em vẫn vô tư diện quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng để đi lễ đầu năm.

Tết là dịp cao điểm người Việt đi lễ chùa để cầu tài lộc, bình an cho cả năm. Thế nhưng ở nơi tôn nghiêm ấy bỗng bị "bôi bẩn" bởi những hình ảnh phản cảm của một số người thiếu ý thức. Dù không ít đền, chùa đã trưng biển đề nghị ăn mặc kín đáo, lịch sự nhưng không ít chị em vẫn bất chấp diện áo hở lưng, váy ngắn cũn cỡn khiến nhiều người không khỏi 'nóng mắt' bất bình.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau một số hình ảnh ghi lại cảnh các cô gái trẻ ăn mặc phản cảm đi lễ chùa đầu xuân khiến dư luận phẫn nộ, đề nghị những cơ quan có thẩm quyền hãy mạnh tay xử lý những trường hợp này để trả lại sự thanh tịnh vốn có nơi tôn nghiêm. Hình ảnh cô gái trẻ mặc áo sát nách, quần ngắn cũn cỡn đi lễ chùa gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình Chiếc váy này sẽ thật gợi cảm nếu được diện ở đúng nơi, đúng hoàn cảnh. Còn mặc váy áo hở lưng vào chốn tôn nghiêm sẽ chỉ khiến bản thân trở nên vô duyên, xấu xí mà thôi - Ảnh: Facebook Thiếu nữ 'lộ hàng' vì vô tư diện váy ngắn xếp ly đi lên xuống bậc cầu thang. Liệu những người đi sau chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này tâm có thanh tịnh được không đây? - Ảnh: Facebook Không hiểu cô nàng này nghĩ gì khi mặc áo thắt nơ hở đến nửa lưng thế này đi lễ chùa - Ảnh: Facebook Đi chùa ngoài cái tâm thanh tịnh, lòng thành kính thể hiện sâu sắc thì cách đi đứng, ăn mặc thật trang nghiêm, kín đáo nhưng vẫn phô diễn được nét đẹp của người phụ nữ truyền thống cũng là một điểm nhấn rất quan trọng.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh trên đã nhận về vô số bình luận bất bình, phẫn nộ từ cộng đồng mạng. "Ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên phải dựa vào hoàn cảnh để mặc đồ cho phù hợp. Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, mặc phản cảm không những xúc phạm người khác mà còn thiếu tôn trọng bản thân mình nữa", tài khoản K.L. bình luận. "Cảm thấy xấu hổ thay những bạn trẻ này. Ai cũng xinh đẹp, mặt mũi sáng sủa, phong cách sành điệu nhưng lại không biết suy nghĩ và hành xử quá tồi tệ", tài khoản M.P. bày tỏ. Hiện cư dân mạng vẫn đang chia sẻ những hình ảnh trên với tốc độ chóng mặt.

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