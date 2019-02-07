'Nhức mắt' với thời trang quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng khi đi chùa dịp Tết

Xã hội 07/02/2019 16:13

Dù không ít đền chùa đã trưng biển đề nghị khách tham quan ăn mặc lịch sự, một số chị em vẫn vô tư diện quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng để đi lễ đầu năm.

Tết là dịp cao điểm người Việt đi lễ chùa để cầu tài lộc, bình an cho cả năm. Thế nhưng ở nơi tôn nghiêm ấy bỗng bị "bôi bẩn" bởi những hình ảnh phản cảm của một số người thiếu ý thức.

Dù không ít đền, chùa đã trưng biển đề nghị ăn mặc kín đáo, lịch sự nhưng không ít chị em vẫn bất chấp diện áo hở lưng, váy ngắn cũn cỡn khiến nhiều người không khỏi 'nóng mắt' bất bình.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau một số hình ảnh ghi lại cảnh các cô gái trẻ ăn mặc phản cảm đi lễ chùa đầu xuân khiến dư luận phẫn nộ, đề nghị những cơ quan có thẩm quyền hãy mạnh tay xử lý những trường hợp này để trả lại sự thanh tịnh vốn có nơi tôn nghiêm.

'Nhức mắt' với thời trang quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng khi đi chùa dịp Tết - Ảnh 1
Hình ảnh cô gái trẻ mặc áo sát nách, quần ngắn cũn cỡn đi lễ chùa gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
'Nhức mắt' với thời trang quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng khi đi chùa dịp Tết - Ảnh 2
Chiếc váy này sẽ thật gợi cảm nếu được diện ở đúng nơi, đúng hoàn cảnh. Còn mặc váy áo hở lưng vào chốn tôn nghiêm sẽ chỉ khiến bản thân trở nên vô duyên, xấu xí mà thôi - Ảnh: Facebook
'Nhức mắt' với thời trang quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng khi đi chùa dịp Tết - Ảnh 3
Thiếu nữ 'lộ hàng' vì vô tư diện váy ngắn xếp ly đi lên xuống bậc cầu thang. Liệu những người đi sau chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này tâm có thanh tịnh được không đây? - Ảnh: Facebook 
'Nhức mắt' với thời trang quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng khi đi chùa dịp Tết - Ảnh 4
Không hiểu cô nàng này nghĩ gì khi mặc áo thắt nơ hở đến nửa lưng thế này đi lễ chùa - Ảnh: Facebook

Đi chùa ngoài cái tâm thanh tịnh, lòng thành kính thể hiện sâu sắc thì cách đi đứng, ăn mặc thật trang nghiêm, kín đáo nhưng vẫn phô diễn được nét đẹp của người phụ nữ truyền thống cũng là một điểm nhấn rất quan trọng.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh trên đã nhận về vô số bình luận bất bình, phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

"Ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên phải dựa vào hoàn cảnh để mặc đồ cho phù hợp. Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, mặc phản cảm không những xúc phạm người khác mà còn thiếu tôn trọng bản thân mình nữa", tài khoản K.L. bình luận.

"Cảm thấy xấu hổ thay những bạn trẻ này. Ai cũng xinh đẹp, mặt mũi sáng sủa, phong cách sành điệu nhưng lại không biết suy nghĩ và hành xử quá tồi tệ", tài khoản M.P. bày tỏ.

Hiện cư dân mạng vẫn đang chia sẻ những hình ảnh trên với tốc độ chóng mặt.

Hậu bắn pháo hoa, người dân 'phủi tay' đi về, để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa rác

Hậu bắn pháo hoa, người dân 'phủi tay' đi về, để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa rác

Sau màn bắn pháo hoa đón năm mới 2019, phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa trong rác thải khiến mọi người ngán ngẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn mặc phản cảm đi chùa đi chùa đầu năm gái mặc hở hang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 55 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 8 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày