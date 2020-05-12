Cô dâu mang vàng nhà chồng cho bỏ trốn sau 4 ngày kết hôn: Động thái mới nhất của nhà gái

Xã hội 12/05/2020 08:30

Liên quan đến vụ việc cô dâu bỏ trốn sau 4 ngày đám cưới tại Cà Mau, gia đình cô dâu đã mang số vàng được nhà trai tặng trước đó đến trả.

Nhiều ngày qua, thông tin vụ cô dâu bỏ trốn mang theo 2 cây vàng được nhà chồng cho nhận được sự quan tâm của dư luận. Cặp đôi trong vụ việc gây xôn xao mạng xã hội này là anh L.V.P (28 tuổi, ngụ ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) và H.T.T (20 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nước).

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Lý Minh Trí, Trưởng ấp Gò Công (xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình nhà gái đã mang vàng đến nhà trai trả. 

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Vụ việc cô dâu bỏ trốn sau 4 ngày kết hôn đã gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Cụ thể theo thông tin trên Công an nhân dân, nhà gái đã mang 1,5 lượng vàng đến trả, số còn lại gia đình xin gửi lại trong 2 tháng. Tuy nhiên, phía nhà trai không đồng ý và yêu cầu trả trong vòng 1 tháng. 

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Câu chuyện hy hữu này nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 1/5, gia đình tổ chức đám cưới cho anh P. và T. Sau đó, T. về ở nhà chồng tại Gò Công. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/5, T. xin mẹ chồng ra ngoài uống nước cùng bạn. Tuy nhiên, sau đó hàng xóm đến báo với gia đình anh P. về việc T. bỏ nhà đi. Sau một hồi tìm kiếm, gia đình không tìm thấy T. Ngoài ra, 2 cây vàng gia đình chồng cho T. trước đó cũng đã biến mất.

Ngay sau đó, gia đình 2 bên đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.

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