Bất chấp cưới giữa mùa dịch Covid-19, cô dâu chú rể khiến dân mạng phì cười vì cách xử lý thông minh

Xã hội 22/04/2020 17:44

Mặc dù tổ chức đám cưới giữa mùa dịch Covid-19 nhưng cặp đôi này chẳng những không bị lên án mà còn được mọi người khen ngợi hết lời.

Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mà nhiều cặp đôi đã phải hoãn đám cưới, vì sợ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Mới đây, hình ảnh đám cưới của một cặp đôi giữa mùa dịch đã gây bão mạng xã hội.

Theo đó, đám cưới này vẫn dựng rạp lộng lẫy như những đám cưới bình thường khác. Tuy nhiên, bên cạnh có thêm tấm bảng với nội dung: “Đám cưới, bỏ bao thơ vô trái tim và nhận túi thức ăn mang về”. Có thể thấy, phương pháp này của gia chủ vừa đảm bảo an toàn trong mùa dịch, vừa làm hài lòng những vị khách mời.

dich covid 19 1
Hình ảnh đám cưới của một cặp đôi giữa mùa dịch Covid-19 gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hình ảnh này sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, có lẽ gia đình không thể dời được ngày tổ chức đám cưới nên đành áp dụng phương pháp này. Mặc dù không được vui như những đám cưới thông thường nhưng phương pháp này nhận được sự đồng tình của dân mạng. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây chỉ là sản phẩm photoshop để trêu chọc mọi người.

“Mùa dịch nên bất đắc dĩ thôi, làm vậy vừa tốt cho cô dâu, chú rể vừa tốt cho khách tới dự đám cưới”, L.H bình luận.

“Nhưng mà nhìn giống sản phẩm photoshop ghê, cũng không biết là thật hay giả”, M.B nghi vấn.

"Đám cưới vậy biết là mất vui nhưng mà vì cộng đồng nên phải chịu thôi, dù sao cũng chúc cô dâu chú rể hạnh phúc nhé", một cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Mặc dù chưa biết thực hư thế nào nhưng bức ảnh hài hước này vẫn đang được mọi người bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn.

WHO: Việt Nam có tỉ lệ nhiễm Covid-19 thấp thứ 2 Tây Thái Bình Dương, chính phủ và người dân đều đồng lòng chống dịch

WHO: Việt Nam có tỉ lệ nhiễm Covid-19 thấp thứ 2 Tây Thái Bình Dương, chính phủ và người dân đều đồng lòng chống dịch

Giám đốc khu vực của WHO nhận định 2 yếu tố giúp Việt Nam chống dịch tốt hàng đầu thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 nóng trên mạng xã hội hình ảnh hài hước

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 52 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản