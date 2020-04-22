Bất chấp cưới giữa mùa dịch Covid-19, cô dâu chú rể khiến dân mạng phì cười vì cách xử lý thông minh

Mặc dù tổ chức đám cưới giữa mùa dịch Covid-19 nhưng cặp đôi này chẳng những không bị lên án mà còn được mọi người khen ngợi hết lời.

Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mà nhiều cặp đôi đã phải hoãn đám cưới, vì sợ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Mới đây, hình ảnh đám cưới của một cặp đôi giữa mùa dịch đã gây bão mạng xã hội.

Theo đó, đám cưới này vẫn dựng rạp lộng lẫy như những đám cưới bình thường khác. Tuy nhiên, bên cạnh có thêm tấm bảng với nội dung: “Đám cưới, bỏ bao thơ vô trái tim và nhận túi thức ăn mang về”. Có thể thấy, phương pháp này của gia chủ vừa đảm bảo an toàn trong mùa dịch, vừa làm hài lòng những vị khách mời.

Hình ảnh đám cưới của một cặp đôi giữa mùa dịch Covid-19 gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hình ảnh này sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, có lẽ gia đình không thể dời được ngày tổ chức đám cưới nên đành áp dụng phương pháp này. Mặc dù không được vui như những đám cưới thông thường nhưng phương pháp này nhận được sự đồng tình của dân mạng. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây chỉ là sản phẩm photoshop để trêu chọc mọi người.

“Mùa dịch nên bất đắc dĩ thôi, làm vậy vừa tốt cho cô dâu, chú rể vừa tốt cho khách tới dự đám cưới”, L.H bình luận.

“Nhưng mà nhìn giống sản phẩm photoshop ghê, cũng không biết là thật hay giả”, M.B nghi vấn.

"Đám cưới vậy biết là mất vui nhưng mà vì cộng đồng nên phải chịu thôi, dù sao cũng chúc cô dâu chú rể hạnh phúc nhé", một cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Mặc dù chưa biết thực hư thế nào nhưng bức ảnh hài hước này vẫn đang được mọi người bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-chap-cuoi-giua-mua-dich-covid-19-co-dau-chu-re-khien-dan-mang-phi-cuoi-vi-cach-xu-ly-thong-minh-357237.html