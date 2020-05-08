Cà Mau: Cô dâu 20 tuổi ‘biến mất’ cùng vàng nhà chồng cho chỉ sau 4 ngày cưới

Xã hội 08/05/2020 12:01

Chỉ sau 4 ngày cưới, cô dâu bỏ đi cùng với 2 lượng vàng nhà chồng cho trước đó. Hiện vụ việc này đang gây xôn xao khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Minh Cần, Trưởng Công an thị trấn Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị này đã nhận được tin báo vụ việc cô dâu bỏ đi chỉ sau 4 ngày cưới.

Trước đó, gia đình bà L.T.N (47 tuổi, ngụ ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đã đến cơ quan công an trình báo việc con dâu là H.T.T (20 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nước) bỏ nhà đi sau khi kết hôn không lâu.

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Cô dâu bỏ đi chỉ sau 4 ngày cưới cùng với 2 lượng vàng nhà chồng cho - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, ông Cần cho biết gia đình hai bên đã cùng nhau đến công an trình báo việc T. bỏ nhà đi. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra ở xã Nguyễn Việt Khái nên cơ quan chức năng đã hướng dẫn người nhà về địa phương trình báo. Được biết, chú rể trong vụ việc trên là anh L.V.P (28 tuổi).

Trước đó, vào ngày 1/5, gia đình 2 bên tổ chức đám cưới cho anh P. và T. Sau đám cưới, T. về ở cùng nhà chồng. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/5, T. xin ra ngoài uống nước cùng bạn. Sau đó, gia đình bà N. được hàng xóm đến báo tin về việc con dâu bỏ đi. Ngay lập tức, bà N. cùng người thân đi tìm ở các quán nước lân cận nhưng không thấy. 

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Được biết, cô dâu chú rể vẫn chưa đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet

Theo thông tin em gái chú rể chia sẻ trên Dân Việt, ban đầu chị không tin việc chị dâu bỏ đi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì người nhà phát hiện T. đã cầm theo số vàng gia đình chồng cho trước đó.

Được biết, T. và P. quen nhau qua mai mối. Sau hơn 1 tháng tìm hiểu, gia đình đã tổ chức đám cưới cho cặp đôi. Vào ngày đám hỏi, gia đình chú rể đã cho cô dâu 12 chỉ vàng 18K. Sau đó, vào ngày cưới cô dâu nhận thêm 8 chỉ vàng 24K. Khi biết tin T. bỏ nhà đi, gia đình anh P. đã đến nhà cô dâu nhưng người thân nói T. không trở về nhà. 

Sau khi trình báo sự việc đến cơ quan công an, người nhà chú rể cũng đã chia sẻ những thông tin này lên mạng xã hội để tìm kiếm T. Được biết, hiện gia đình đã liên lạc được với T., khuyên cô quay về nhà nhưng T. không đồng ý. Ngoài ra, P. và T. dù đã tổ chức đám cưới nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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