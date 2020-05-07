Ngay khi vừa kết thúc đám cưới, người chồng đã tự ý lấy hết tiền mừng cưới đưa cho bố mẹ, trả lại cô dâu phong bì rỗng.

Với những cặp đôi mới kết hôn, tiền mừng cưới được xem là ít vốn ban đầu để bắt đầu cuộc sống mới, xây dựng gia đình nhỏ. Thế nhưng trên thực tế, có không ít trường hợp trớ trêu, ngay cả tiền mừng cưới của mình mà cô dâu, chú rể cũng không được dùng.

Mới đây, một cô dâu trẻ đã chia sẻ câu chuyện bức xúc của mình lên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo đó, sau đám cưới, người chồng đã tự ý mang hết tiền mừng đám cưới đưa cho bố mẹ. Sau đó, gia đình chồng đưa lại phong bì rỗng cho cô dâu, còn dặn ghi lại để sau này trả nợ cho khách.

Sau đám cưới, chú rể đem hết tiền mừng cưới cho bố mẹ, trả lại cô dâu phong bì rỗng - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô dâu trẻ chia sẻ: “Cưới xong không biết cảm giác bóc phong bì. Em buồn quá, chồng em cho bố mẹ chồng không hỏi ý kiến em. Lấy vỏ về để em ghi trả lại người ta. Bạn bè thì mời 300 - 400 người”.

Kèm theo bài viết, cô dâu còn đăng kèm hình ảnh những chiếc phong bì rỗng và một quyển vở ghi nợ để sau này trả lại cho khách.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết của cô dâu trẻ đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được nhiều người quan tâm đặc biệt là chị em phụ nữ. Ai nấy đều bất bình thay cho cô dâu trẻ vì bị gia đình chồng ức hiếp.

“Đọc mà tức giùm em luôn á, chắc thấy em còn trẻ nên ức hiếp. Tiền này là của 2 vợ chồng em, không hiểu sao bố mẹ chồng lấy được”, N.A bức xúc.

“Mình khuyên bạn nên nói chuyện thẳng với gia đình chồng, xem là giữ hộ hay là muốn lấy hết để còn có cách giải quyết. Biết đâu bố mẹ chồng chỉ đang giữ cho vợ chồng bạn rồi sau đó đưa lại thì sao”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.

Mặc dù không biết cuối cùng câu chuyện của gia đình này được giải quyết ra sao nhưng trên các diễn đàn, cư dân mạng vẫn đang tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-moi-uat-uc-ke-chuyen-gia-dinh-chong-lay-sach-tien-mung-tra-lai-phong-bi-rong-cung-loi-dan-gay-buc-xuc-358248.html