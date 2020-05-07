Cô dâu mới uất ức kể chuyện gia đình chồng lấy sạch tiền mừng, trả lại phong bì rỗng cùng lời dặn gây bức xúc

Xã hội 07/05/2020 16:27

Ngay khi vừa kết thúc đám cưới, người chồng đã tự ý lấy hết tiền mừng cưới đưa cho bố mẹ, trả lại cô dâu phong bì rỗng.

Với những cặp đôi mới kết hôn, tiền mừng cưới được xem là ít vốn ban đầu để bắt đầu cuộc sống mới, xây dựng gia đình nhỏ. Thế nhưng trên thực tế, có không ít trường hợp trớ trêu, ngay cả tiền mừng cưới của mình mà cô dâu, chú rể cũng không được dùng.

Mới đây, một cô dâu trẻ đã chia sẻ câu chuyện bức xúc của mình lên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. 

Theo đó, sau đám cưới, người chồng đã tự ý mang hết tiền mừng đám cưới đưa cho bố mẹ. Sau đó, gia đình chồng đưa lại phong bì rỗng cho cô dâu, còn dặn ghi lại để sau này trả nợ cho khách.

tien mung cuoi 1
Sau đám cưới, chú rể đem hết tiền mừng cưới cho bố mẹ, trả lại cô dâu phong bì rỗng - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô dâu trẻ chia sẻ: “Cưới xong không biết cảm giác bóc phong bì. Em buồn quá, chồng em cho bố mẹ chồng không hỏi ý kiến em. Lấy vỏ về để em ghi trả lại người ta. Bạn bè thì mời 300 - 400 người”.

Kèm theo bài viết, cô dâu còn đăng kèm hình ảnh những chiếc phong bì rỗng và một quyển vở ghi nợ để sau này trả lại cho khách.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết của cô dâu trẻ đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được nhiều người quan tâm đặc biệt là chị em phụ nữ. Ai nấy đều bất bình thay cho cô dâu trẻ vì bị gia đình chồng ức hiếp.

“Đọc mà tức giùm em luôn á, chắc thấy em còn trẻ nên ức hiếp. Tiền này là của 2 vợ chồng em, không hiểu sao bố mẹ chồng lấy được”, N.A bức xúc.

“Mình khuyên bạn nên nói chuyện thẳng với gia đình chồng, xem là giữ hộ hay là muốn lấy hết để còn có cách giải quyết. Biết đâu bố mẹ chồng chỉ đang giữ cho vợ chồng bạn rồi sau đó đưa lại thì sao”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.

Mặc dù không biết cuối cùng câu chuyện của gia đình này được giải quyết ra sao nhưng trên các diễn đàn, cư dân mạng vẫn đang tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.

"Mẹ chồng nhà người ta": Thấy con trai nằm hát karaoke để vợ bụng bầu vượt mặt giặt quần áo, bà liền hất tung chậu đồ ra sân rồi cảnh cáo kiểu "chất chơi" thế này

"Mẹ chồng nhà người ta": Thấy con trai nằm hát karaoke để vợ bụng bầu vượt mặt giặt quần áo, bà liền hất tung chậu đồ ra sân rồi cảnh cáo kiểu "chất chơi" thế này

"Đúng lúc mẹ chồng em đi chợ về, vào tới cửa nhìn con dâu bụng to vượt mặt ngồi hì hục vò quần áo bà tức đỏ mặt gọi con trai", nàng dâu chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   gây bão mạng xã hội tiền mừng đám cưới câu chuyện gây bức xúc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 29 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 12 giờ 0 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 12 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản