Cô dâu bị chú rể 'trai tân' hủy hôn vì có chồng con trần tình: ‘Tôi vẫn còn rất yêu anh ấy, mong anh chấp nhận đứa trẻ’

Sau nhiều ngày im lặng, cô dâu bị hủy hôn vì chú rể phát hiện có chồng con đã lên tiếng giải thích mọi chuyện.

Nhiều ngày qua, vụ việc cô dâu bị hủy hôn ngay gần ngày cưới vì bị phát hiện có chồng con nhưng vẫn chưa ly hôn khiến dư luận xôn xao. Mới đây, trao đổi với báo chí, chị H., cô dâu trong vụ việc trên cho biết vì được gia đình chồng sắp cưới đối xử quá tốt nên không dám nói về việc đã lập gia đình. Cô dâu bị hủy hôn gần ngày cưới hiện đang mang thai 6 tháng - Ảnh: Internet Được biết, chị H. và chồng cũ có một con chung. Đứa trẻ còn lại là con riêng của anh chồng với người vợ đầu. Sau một thời gian sống chung, vì không hợp nhau nên chị H. quyết định ly thân và xuống Bắc Ninh làm công nhân.

Tại đây, chị H. gặp anh Đ.H, nảy sinh tình cảm và quyết định kết hôn. Tuy nhiên, sau đó người chồng của chị H. đã đến tận nhà anh Đ.H rước vợ về. Nói về chú rể hụt của mình, chị H. cho biết: “Tôi vẫn còn rất yêu anh ấy, khi chuyện vỡ lở tôi về nhà mình cũng suy nghĩ mãi về vấn đề này. Mấy hôm nay tôi cũng buồn lắm. Nếu anh H. vẫn không chấp nhận tôi, tôi chỉ mong hãy chấp nhận đứa trẻ vì cháu bé không có lỗi, lỗi ở đây là do tôi”. Được biết chị H. hiện đang mang thai con trai 6 tháng. Chị H. cho biết sẽ làm thủ tục ly hôn với chồng và hy vọng được anh Đ.H tha thứ.

Chú rể thông báo tin hủy đám cưới trên trang cá nhân - Ảnh: FB Như thông tin trước đó đã đưa, một người dùng mạng xã hội tên V.A chia sẻ câu chuyện hy hữu này trên Facebook với nội dung: “Sát ngày cưới, chú rể phát hiện cô dâu có một chồng 2 con chưa ly hôn. Người chồng đầu đến tận nhà chú rể mới để đón cô dâu về. Vừa bực vừa buồn cười, tổ chức thành hôn xong rồi mà mới phát hiện thì không biết cuộc đời chú rể mới sẽ đi về đâu? Tương lai sẽ như thế nào?”. Câu chuyện hy hữu này hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB Sau đó, chú rể ở Lạng Sơn cũng đã thông báo trên trang cá nhân việc hủy hôn lễ ngay trước ngày cưới vì phát hiện vợ đã có chồng con. Câu chuyện hy hữu này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dân mạng bàn tán xôn xao.

Chú rể hủy đám cưới vì phát hiện cô dâu có chồng 2 con: Bố mẹ cũng giấu chuyện con gái có gia đình Nhiều giờ qua, chuyện chú rể phát hiện cô dâu từng có chồng con trước ngày cưới gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Câu chuyện hy hữu này được mọi người bàn tán liên tục.

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