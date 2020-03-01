Chú rể mặc cả từng tráp ăn hỏi với cô dâu còn thẳng thừng tuyên bố: ‘Cười nhà em chứ có cười nhà anh đâu’

Mặc dù sắp kết hôn nhưng cô dâu, chú rể lại xảy ra mâu thuẫn tiền bạc. Điều khiến mọi người bức xúc chính là thái độ của chú rể.

Đám cưới là một trong những sự kiện vô cùng trọng đại của đời người. Tuy nhiên, có không ít cặp vợ chồng xảy ra tranh cãi ngay trước ngày cưới. Hầu hết nguyên nhân dẫn đến cãi nhau là do mâu thuẫn tiền bạc. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện chú rể mặc cả từng tráp lễ ăn hỏi khiến dân tình xôn xao, đặc biệt là thái độ của nam thanh niên này khiến mọi người không khỏi bức xúc.

Trước khi cưới, vì mâu thuẫn tiền bạc, cô dâu chú rể xảy ra tranh cãi - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trên mạng xã hội, cô dâu hỏi việc nhà trai đi lễ thì người này cho rằng đi ít cho đỡ tốn kém và không có phong bì dẫn lễ vì tốn kém. Khi cô gái cho biết theo phong tục ở quê phải có phong bì dẫn lễ thì người này thẳng thừng đáp trả: “Cười nhà em chứ cười nhà anh đâu”.

Mặc dù cô gái nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng người đàn ông lại tiếp tục lên mặt: “Thế giờ có cưới nữa không. Em bỏ đây 20 triệu anh đưa 5 triệu cho" và không ngừng nói lời sát thương vợ sắp cưới.

Hiện câu chuyện này đang gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của cô gái trẻ đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được bàn tán xôn xao. Nam thanh niên trong cuộc trò chuyện này đã bị dân mạng “ném đá” không thương tiếc. Thậm chí, nhiều người còn khuyên cô gái nên suy nghĩ lại việc kết hôn để tránh cuộc sống khổ sở về sau. Một số khác lại khuyên cặp đôi nên bình tĩnh, ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề.

Mặc dù chưa biết câu chuyện được giải quyết như thế nào, song bài viết vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Công an vào cuộc xác minh vụ cán bộ quản lý thị trường hành hung chị dâu vì mâu thuẫn tiền bạc Do mâu thuẫn về tiền bạc, người em rể đã đánh liên tiếp vào chị dâu. Không những vậy, đối tượng còn lấy cốc đập vào đầu nạn nhân.

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