Chú rể hủy đám cưới vì phát hiện cô dâu có chồng 2 con: Bố mẹ cũng giấu chuyện con gái có gia đình

Xã hội 01/03/2020 15:22

Nhiều giờ qua, chuyện chú rể phát hiện cô dâu từng có chồng con trước ngày cưới gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Câu chuyện hy hữu này được mọi người bàn tán liên tục.

Mới đây, câu chuyện hy hữu về chú rể ở Lạng Sơn bất ngờ thông báo hủy đám cưới vì phát hiện cô dâu có chồng và 2 con mà chưa ly hôn thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng Facebook.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Không ít người bán tín, bán nghi trước thông tin trên và cho rằng đây là câu chuyện bịa đặt.

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Chuyện hy hữu gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Tuy nhiên theo thông tin chú rể Đ.H chia sẻ trên Khám phá, anh quen cô dâu qua Facebook. Sau 2 tháng tìm hiểu thì cô gái này đến ở gần nhà chú rể. Trong thời gian quen nhau, Đ.H nhiều lần muốn xem giấy tờ của bạn gái nhưng không được. Sau đó, khi Đ.H về thăm bố mẹ bạn gái, 2 người này cũng không nhắc đến việc con gái đã lập gia đình. Cũng theo nguồn tin trên, chỉ đến khi chồng cô dâu đến đón vợ về, Đ.H mới bất ngờ biết việc cô này đã có gia đình.

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Chú rể thông báo tin hủy hôn trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trước đó, một người dùng mạng xã hội tên V.A chia sẻ câu chuyện hy hữu này trên Facebook với nội dung: “Sát ngày cưới, chú rể phát hiện cô dâu có một chồng 2 con chưa ly hôn. Người chồng đầu đến tận nhà chú rể mới để đón cô dâu về. Vừa bực vừa buồn cười, tổ chức thành hôn xong rồi mà mới phát hiện thì không biết cuộc đời chú rể mới sẽ đi về đâu? Tương lai sẽ như thế nào?”.

Được biết chú rể hiện đang sinh sống tại xã Bắc Yên (Trấn Sơn, Lạng Sơn), đám cưới của cặp đôi dự định được tổ chức vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, sau đó trên trang cá nhân, chú rể đã đưa ra thông báo hủy đám cưới và gửi lời xin lỗi đến bạn bè.

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