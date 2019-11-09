Không phải Ông Cao Thắng, đây mới là chú rể gây xôn xao MXH nhiều giờ qua: Bịt khẩu trang kín mít ngay trong lễ cưới

Việc chú rể mang khẩu trang trong ngày cưới trước nhiều quan khách là chuyện hy hữu. Hiện bức ảnh này vẫn đang gây bão mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chú rể đeo khẩu trang ngay trong đám cưới. Câu chuyện hy hữu này nhận được sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng.

Trong ảnh, cô dâu chú rể đứng trên sân khấu trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách, người thân và bạn bè. Tuy nhiên, điều gây chú ý là chú rể vẫn đeo khẩu trang, không để lộ khuôn mặt.

Chú rể đeo khẩu trang trong ngày cưới, chưa rõ lý do là gì - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một số người tỏ vẻ thông cảm với chú rể, cho rằng có thể anh gặp tai nạn hoặc mắc bệnh trước ngày cưới nên mới không thể để lộ gương mặt. Tuy nhiên, số khác lại phản bác rằng trong ngày trọng đại này, chú rể dù có gặp phải chuyện gì cũng phải lộ mặt ra. Mang khẩu trang trong ngày cưới là hành động bất lịch sự, kém tôn trọng những người xung quanh.

Bức ảnh đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

“Chắc chú rể có chuyện khó nói, mọi người cũng nên thông cảm cho cậu ấy. Dĩ nhiên ai cũng muốn mình hoàn hảo trong ngày trọng đại rồi, chắc cậu ấy cũng ngại ngùng lắm”, một người dùng mạng xã hội thông cảm.

“Có chú rể nào lại như vậy không chứ, trong ngày cưới của mình mà đeo khẩu trang suốt. Hành động như vậy quá thật không tôn trọng khách mời, người lớn hai bên", một người lên tiếng chỉ trích.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện đằng sau nhưng bức ảnh gây bão mạng này vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

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