Clip sốc: Không có phong bì mừng ngày 20/10, học sinh mầm non nghi bị đuổi ra khỏi lớp, bắt ăn trứng thay cơm

Xã hội 21/10/2017 09:38

Việc tặng quà cho cô giáo vào ngày 20/10 không phải là trách nhiệm của phụ huynh, vậy mà chỉ vì thiếu phong bì mà cô giáo không cho học sinh vào lớp, thậm chí đến buổi trưa cô giáo lại còn bắt bé ăn trứng thay cơm.

"Chỉ vì không có phong bì 20/10 cho cô mà con không được vào lớp, không được ăn cơm trưa?", đây là lời chú thích cho đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội suốt nhiều giờ qua.

Nguồn clip: Hóng

Người chia sẻ đoạn clip còn thuật lại nội dung cuộc đối thoại giữa cậu bé và mẹ như sau:

"Con đi học về. Lúc đi tắm, hỏi mẹ (rất hồn nhiên) : 

"Sao hôm nay mẹ không đưa cho con phong bì? Con bị đuổi ra ngoài đó mẹ ..."

Mẹ giật mình khi nghe thấy điều này, vội hỏi con điều đó có thật hay không, thì nghe những điều như sét đánh ngang tai ... con kể thậm chí buổi trưa cô còn không cho ăn cơm, chỉ cho ăn mỗi trứng?!

Ôi, nếu điều đó là thật, thì người lớn đang dạy cái gì?

Chỉ là đứa trẻ mẫu giáo thôi mà?! 

Cũng tại nhà cháu không có điều kiện, đầu năm lại phải đóng nhiều khoản. Tính là sẽ gộp vào 20/11 luôn thể ... Ai dè...

Về nghe con kể mà xót xa".

Clip sốc: Không có phong bì mừng ngày 20/10, học sinh mầm non nghi bị đuổi ra khỏi lớp, bắt ăn trứng thay cơm - Ảnh 1
Đứa trẻ hồn nhiên kể lại câu chuyện với cha mẹ - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù nội dung câu chuyện vẫn chưa được xác thực nhưng cũng đã gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng khi sự việc chưa được làm rõ thì đừng nên chia sẻ rộng rãi vì nó có thể gây ảnh hưởng đến danh dự người khác. Đây có thể câu chuyện do gia đình này bịa đặt để làm xấu mặt cô giáo.

Tuy nhiên, một số khác lại cho biết rất tin vào câu chuyện vì họ cho rằng trẻ con sẽ không bao giờ nói dối. Bên cạnh đó, trong thực tế họ đã gặp những việc tương tự nên họ hoàn toàn tin rằng đây là câu chuyện có thật.

Clip sốc: Không có phong bì mừng ngày 20/10, học sinh mầm non nghi bị đuổi ra khỏi lớp, bắt ăn trứng thay cơm - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình

"Trời ơi, lại một con sâu làm rầu nồi canh. Lúc trước, tôi đi dạy tôi, chẳng bao giờ làm được như vậy. Phụ huynh thương thì bồi dưỡng không thì thôi. Đứa nào cũng là con cháu, con nít nó có biết gì mà làm như vậy với nó. Thiệt nghĩ không ra", H.L chia sẻ.

"Giáo viên chúng tôi nghèo vật chất thôi, tại sao lại có những người giáo viên nghèo cả lương tâm như vậy nhỉ?" - Đ.K cảm thán.

"Trước khi đăng clip thì nên xác thực lại, danh dự của một con người chứ không phải chuyện đùa đâu", T.N.T nêu ý kiến.

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Từ khóa:   cô giáo mầm non quà 20/10

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