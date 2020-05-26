Clip người phụ nữ đập tan nát đồ vật trong nhà, người đàn ông ngồi im như tượng gây tranh cãi: Khôn hay dại khi tự phá nát nhà?

Xã hội 26/05/2020 08:18

Hình ảnh người phụ nữ đập phá đồ đạc trong nhà còn người đàn ông bình thản ngồi trên ghế hút thuốc gây tranh cãi trên mạng xã hội nhiều giờ qua.

Từ trước đến nay, việc các cặp vợ chồng mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xung đột không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng gậy gỗ đập phá đồ đạc trong nhà lan truyền trên mạng xã hội mới đây lại gây tranh cãi dữ dội.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ dùng cây gậy gỗ đập hết chén đĩa trên bếp. Không dừng lại ở đó, chị còn cầm gậy ném thẳng về phía tủ kính. Điều đáng nói là trong clip này còn xuất hiện một người đàn ông. Thay vì ngăn cản, người này lại ngồi yên không nhúc nhích, bình tĩnh ngồi hút thuốc. Một số người cho rằng đây là một cặp vợ chồng đang xảy ra mâu thuẫn với nhau.

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Hình ảnh người phụ nữ đập phá đồ đạc trong nhà gây tranh cãi - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đập hết đồ đạc trên bếp, người phụ nữ bình tĩnh cầm điện thoại đi ra ngoài. Trong khi đó, người đàn ông tiếp tục ngồi yên, không tỏ ra tức giận cũng không có ý định dọn dẹp. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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Trong khi đó, người đàn ông ngồi im như tượng, không hề lên tiếng ngăn cản - Ảnh cắt từ clip

Nhiều người cho rằng, dù tức giận đến mấy cũng không nên dại dột phá hoại tài sản của mình. Một số khác lại cho rằng, chắc hẳn người phụ nữ này đã kìm nén một thời gian dài mới bức xúc như vậy vì “không có lửa làm sao có khói”.

“Nếu đến mức phải đập đồ mà người chồng ngồi yên thế này thì phải xem lại tại sao lại như thế”, T.H bình luận.

“Chắc chắn ông chồng sai gì rồi nên bà vợ mới tức giận vậy. Sai mới ngồi im vậy chứ tự nhiên không ai ngồi im cho vợ hoặc chồng làm thế”, L.Đ phân tích.

“Giận chồng, tự đập đồ của mình rồi sau đó tự mua lại đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào”, T.T bình luận.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cặp đôi trên nhưng đoạn clip này hiện vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

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