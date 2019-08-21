Clip người giúp việc tát, bóp miệng cụ bà nằm liệt giường đổ sữa bắt uống gây phẫn nộ

Xã hội 21/08/2019 16:30

Đoạn clip gây phẫn nộ ghi lại cảnh người giúp việc bạo hành cụ bà dã man được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục nhiều giờ qua.

Sáng nay (21/8), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ giúp việc bạo hành bà cụ nằm liệt giường. Đoạn clip gây phẫn nộ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người không tiếc lời "ném đá" người phụ nữ dã man này.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy sự việc trên vừa xảy ra vào ngày 14/8 vừa qua. Người phụ nữ được cho là người giúp việc đã rót sữa ra cốc nhựa rồi đổ vào miệng cụ bà đang nằm liệt giường. Thấy bà cụ không thể tự uống, người này tiếp tục bóp chặt miệng nạn nhân đổ sữa vào thật nhanh mặc kệ bà có kịp nuốt hay không. Sau đó, chị ta đã dùng chiếc giẻ để lau miệng cho cụ bà rồi lau sữa bị tràn ra bên ngoài.

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Đoạn clip gây phẫn nộ thu hút hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Một lát sau, người giúp việc liên tục dùng tay đánh rất mạnh vào người bà cụ. Vì bị bệnh nằm liệt giường nên bà cụ không thể chống cự, chỉ biết nằm im chịu đựng.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng vô cùng tức giận trước hành vi bạo hành dã man của nữ giúp việc. Tất cả đều hy vọng người phụ nữ này sẽ bị trừng trị thích đáng.

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Bà cụ bị người giúp việc bạo hành vì nằm liệt giường, không thể tự uống sữa - Ảnh cắt từ clip

“Thương cụ thật sự, không thể đi lại còn gặp thêm người giúp việc ác độc như vậy”, H.M bình luận.

“Con cháu hiếu thảo, bỏ tiền ra thuê giúp việc để cụ có cuộc sống tốt hơn. Ai ngờ mất tiền rồi mà bà cụ còn phải chịu khổ, bị đánh đập dã man thế này đây. Hy vọng người phụ nữ này sẽ bị trừng trị thích đáng”, một cư dân mạng bức xúc.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại Ninh Bình, được camera an ninh trong nhà ghi lại.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội bạo hành dã man

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