Giữa thanh thiên bạch nhật, cô gái trẻ vô tư cho tay vào quần bạn trai sờ soạng vùng kín khiến nhiều người sốc nặng.

Chuyện các cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm thái quá nơi công cộng đã trở nên quen thuộc trên mạng xã hội. Cứ dăm ba ngày lại xuất hiện một đôi nam nữ thân mật trong rạp chiếu phim, làm chuyện ấy trong quán trà sữa hay vô tư sờ soạng nhau trước sự chứng kiến của mọi người.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng trước cảnh tình tứ của một cặp đôi còn rất trẻ ngay giữa phố. Cô gái vô tư sờ soạng vùng kín bạn trai khiến ai nấy sững sờ.



Cô gái trẻ vô tư thò tay vào quần sờ soạng vùng kín bạn trai khiến nhiều người sốc nặng - Ảnh cắt từ clip



Hành động phản cảm của cặp đôi nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong đoạn clip được người đi đường quay lại cho thấy đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy ở giữa đường. Cô gái trẻ ngồi sau xe thản nhiên thò tay vào quần bạn trai sờ soạng vùng kín. Chàng trai thì không tỏ ra xấu hổ hay phản đối, cứ để mặc bạn nữ sờ soạng như chỗ không người.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng.

"Giới trẻ bây giờ yêu nhau thế này á? Thật không thể tin nổi", "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay gì mà làm vậy được trời"; "Hồi bằng tuổi các em ấy mình còn chẳng dám cầm tay bạn khác giới chứ đừng nói sờ mó nhau thế này"; "Cha mẹ các em mà thấy cảnh này không biết họ sẽ nghĩ gì"; "Chẳng lẽ giới trẻ bây giờ dễ dãi, buông thả trong lối sống thế này sao";...dân mạng bình luận.

Lợi dụng trò chơi bịt mắt, thanh niên luồn tay vào váy, sờ soạng vùng kín cô gái trẻ Lợi dụng trò chơi bịt mắt, thanh niên luồn tay vào váy, sờ soạng vùng kín của phù dâu xinh đẹp. Những hình ảnh sàm sỡ phù dâu đám cưới trở nên phổ biến trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-gai-xinh-tho-tay-vao-quan-ban-trai-so-soang-vung-kin-giua-thanh-thien-bach-nhat-330175.html