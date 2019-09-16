Clip chồng dìm vợ xuống nước, đánh đập dã man ngay trước mặt con nhỏ gây phẫn nộ

Xã hội 16/09/2019 09:33

Chứng kiến cảnh chồng bạo hành vợ, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Được biết, đây không phải lần đầu chị M. bị chồng đánh đập.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chồng bạo hành vợ dã man ngay trước mặt con nhỏ khiến dư luận xôn xao.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người chồng đẩy vợ xuống hồ nước. Sau đó, gã chồng vũ phu nhanh chóng nhảy xuống hồ dìm đầu vợ xuống nước. Hành động dã man này của người chồng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn ra tay bóp cổ, mắng chửi vợ thậm tệ. 

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Hình ảnh người chồng bạo hành vợ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Khi nhìn thấy nạn nhân có ý định chạy lên bờ, gã lại tiếp tục lao tới, dìm vợ xuống hồ một lần nữa. Sau một hồi vùng vẫy, người vợ đã chạy thoát lên bờ. Lúc này, 2 vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau. Vì quá tức giận, người chồng lại tiếp tục lao đến đấm, tát thẳng vào mặt vợ ngay trước mặt con nhỏ. Chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, cậu bé sợ hãi gào khóc, không dám lại gần.

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Người chồng tàn nhẫn dìm vợ xuống nước mặc kệ nạn nhân vùng vẫy - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Vietnamnet, sau khi đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực gia đình này được lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra xác định vụ việc chồng đánh vợ trên xảy ra vào ngày 13/9 vừa qua tại một ngôi nhà thuộc xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân trong đoạn clip là chị T.T.T.M (31 tuổi) còn người đàn ông có hành vi vũ phu là chồng chị M.

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Chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ, đứa trẻ sợ hãi gào khóc không dám lại gần - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi sự việc xảy ra, chị M. đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng có nhiều vết thương trên cổ, mặt, tinh thần hoảng loạn. Được biết chị M. và chồng đã có 2 người con, gia đình làm nghề kinh doanh hồ bơi. Trước đây chị M. đã từng nhiều lần bị chồng đánh đập nhưng vì con cái nên chị im lặng cho qua.

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Liên quan đến vụ việc người chồng đánh vợ ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, mới đây người chồng trong đoạn clip đã lên tiếng phân trần.

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Từ khóa:   bạo lực gia đình chồng đánh vợ Tây Ninh

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