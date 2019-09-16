Theo hình ảnh trong đoạn clip, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người chồng đẩy vợ xuống hồ nước. Sau đó, gã chồng vũ phu nhanh chóng nhảy xuống hồ dìm đầu vợ xuống nước. Hành động dã man này của người chồng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn ra tay bóp cổ, mắng chửi vợ thậm tệ.

Hình ảnh người chồng bạo hành vợ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Khi nhìn thấy nạn nhân có ý định chạy lên bờ, gã lại tiếp tục lao tới, dìm vợ xuống hồ một lần nữa. Sau một hồi vùng vẫy, người vợ đã chạy thoát lên bờ. Lúc này, 2 vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau. Vì quá tức giận, người chồng lại tiếp tục lao đến đấm, tát thẳng vào mặt vợ ngay trước mặt con nhỏ. Chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, cậu bé sợ hãi gào khóc, không dám lại gần.