Sau gần một năm kết hôn, vì mâu thuẫn gia đình nên người chồng đòi ly hôn. Người vợ đồng ý nhưng lại đòi chồng bồi thường 200 triệu đồng tiền chi phí điều trị hiếm muộn vì tinh trùng yếu.

Anh N. (30 tuổi, cư trú tại Đắk Nông) và chị H. kết hôn vào năm 2016. Đến năm 2017, anh N. nộp đơn yêu cầu ly hôn vì hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo báo Pháp Luật TPHCM, chị H. đồng ý ly hôn nhưng đưa ra yêu cầu phản tố, đòi chồng trả tiền điều trị hiếm muộn trong quá trình chung sống. Chị H. cho biết, vì tinh trùng anh N. yếu, hai người phải tốn một số tiền lớn để điều trị bệnh. Vì thế khi ly hôn, cô yêu cầu chồng phải bồi thường hơn 200 triệu đồng chi phí.

TAND thị xã Gia Nghĩa đã thụ lý yêu cầu phản tố này của người vợ. Đồng thời tòa cũng yêu cầu anh N. cung cấp những tài liệu liên quan đến việc điều trị căn bệnh hiếm muộn.

Trả lời tòa án, anh N. cho biết mình không còn lưu giữ các tài liệu đó. Theo anh N., người yêu cầu bồi thường phải có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu trên chứ không phải anh.

Câu chuyện cười ra nước mắt này đang gây xôn xao dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

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