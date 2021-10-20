Chùm ca mắc Covid-19 vừa được ghi nhận tại Thanh Hóa có lịch trình vô cùng phức tạp, một người là tài xế tuyến Bắc - Nam

Theo thông báo, chùm ca bệnh này có 4 trường hợp đều là người trong cùng một gia đình ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 20/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến một chùm ca bệnh vừa được ghi nhận tại địa phương này và đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo để phòng dịch.

Ngày 16/10, tài xế này đi Thái Bình nhận hàng, có làm test nhanh tại Trung tâm Y tế TP Tam Điệp (Ninh Bình) lúc 8 giờ 35 phút có kết quả âm tính. Đến khoảng 10 giờ trên đường về có mua cơm hộp ăn (gần cầu vượt đường 217; Hà Trung), có dừng nghỉ tại cây xăng Đại Lộc (huyện Hậu Lộc) đổ xăng và ngủ trên xe.

Cụ thể, bệnh nhân H.M.D. (SN 1990, là tài xế xe tải chở heo cho nhà xe Vân Hải có địa chỉ tại thôn Kim Quan Sơn, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung), nhập hàng tại các tỉnh Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và về Hà Trung. Mỗi chuyến hàng đi và về khoảng 36 giờ, cùng đi có chủ xe Văn Như Hải và Văn Thành Trung.

8 giờ 30 phút ngày 17/10, anh D. đi xe bus tuyến số 3, đến Hiệu sách Nhân dân tỉnh Thanh Hóa lúc 10 giờ. Tại đây, bệnh nhân đi xe taxi hãng MeKong (không nhớ BKS), trên xe có 3 người cùng đi về Triệu Sơn. Bệnh nhân xuống xe tại cây xăng Minh Dân (cũ), được vợ đón về Trạm Y tế thị trấn Triệu Sơn khai báo y tế, còn 2 người về Chợ Đà, bệnh nhân được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Tại gia đình, bệnh nhân có tiếp xúc với vợ, bố mẹ, anh trai và 2 con trai.

Ngày 17/10, bệnh nhân đi sửa xe máy tại cửa hàng sửa xe anh L. (cạnh UBND xã An Nông cũ) có tiếp xúc 2 người; mua hàng tại nhà P.B. và nhà H.L., có tiếp xúc 2 người (xã Minh Châu cũ). Ngày 18-10 đi xe máy lấy hoa giống ở gia đình anh H.H., số nhà 82, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, tại đây có tiếp xúc gần với 2 người.

Ngày 19/10, được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính; mẫu xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 2 (SN 1988, là công nhân Công ty TNHH thương mại Hải Thái, số 54 phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (là anh trai bệnh nhân D.): Ngày 17-10 về nhà tiếp xúc với bố mẹ, có đến mua hàng tại nhà Giới Đạm (có tiếp xúc với chủ cửa hàng).

Ngày 18/10 xuống công ty đi làm bằng xe máy, tại công ty có tiếp xúc gần khoảng 20 người. Sau đó cùng 2 người trong công ty đi ôtô xuống huyện Nga Sơn và Hậu Lộc nhập hàng thiết bị điện, nước… có qua rất nhiều đại lý. Đến 17 giờ trở về công ty và về nhà.

Ngày 19/10 đến công ty, cùng 2 người đi ôtô xuống huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa, vào nhiều đại lý bán hàng điện nước chào hàng và bán hàng. Đến 19 giờ về đến công ty và di chuyển bằng xe máy về nhà lúc 19 giờ 30 phút.

Ca bệnh số 3 (SN 1966; là mẹ đẻ bệnh nhân D.). Ngày 17-10 ở tại nhà không đi đâu chỉ tiếp xúc với con, cháu. Ngày 18-10 đi bán rau tại Chợ Dốc (cạnh Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn) từ 6 giờ đến 9 giờ về nhà không đi đâu.

Ca bệnh số 4 (SN 2019, học sinh Trường Mầm non Hoa Sen, thị trấn Triệu Sơn (là con trai bệnh nhân D.):

Ngày 18 và 19/10 được mẹ đưa đi học bán trú tại trường Mầm non Hoa Sen. Lớp học có 22 học sinh và 3 giáo viên (có 3 trẻ không đi học từ ngày 15/10).