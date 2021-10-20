Ngày 20/10, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn khẩn gửi đến TP.Thủ Đức và các quận huyện về việc tăng cường tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi trưởng thành.

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 20/10, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn khẩn gửi đến TP.Thủ Đức và các quận huyện về việc tăng cường tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi trưởng thành.

Theo đó, trong thời gian tới, tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố chưa tiêm mũi 1 hoặc mũi 2 khi đã đến hạn, các địa phương cần truyền thông, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả trường hợp này có thể dễ dàng tiếp cận điểm tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Y tế địa phương phải đảm bảo để người dân được tiêm chủng đúng lịch, đủ liều và an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương căn cứ danh sách người dân trên địa bàn đã tiêm mũi 1 trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, chủ động thực hiện mời người dân đã đến hạn tiêm mũi 2 đến điểm tiêm theo kế hoạch của địa phương. Khẩn trương rà soát lại danh sách người trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn, thống kê báo cáo các số liệu về số người đã tiêm mũi 1, số người đã tiêm mũi 2, số người chưa tiêm mũi 2.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, trường hợp người dân không có giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 do thất lạc hoặc chưa được cấp thì địa phương hướng dẫn người dân có thể cung cấp các thông tin về việc đã tiêm vắc xin mũi 1 hoặc ký bản cam kết về việc đã tiêm mũi 1. Điểm tiêm phải có trách nhiệm cập nhật hoặc điều chỉnh lại thông tin trên Hệ thống và thực tiêm theo quy định.

Lưu ý đặc biệt: Người dân có thể đăng ký tiêm vắc xin qua đầu số 8066. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, tiếp tục đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 qua đầu số 8066 tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen để đăng ký tiêm vắc xin mũi 1. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2, đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 qua đầu số 8066 theo cú pháp MUI2 HoTen NamSinh QuanHuyen PhuongXa. Thời gian bắt đầu nhận tin nhắn từ 12 giờ, ngày 20/10/2021.

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