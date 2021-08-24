Chùm ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Đắk Lắk từng tham dự tiệc sinh nhật trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 15

Tại địa bàn xác định có ca mắc COVID-19 từng tổ chức tiệc sinh nhật đã xuất hiện chùm 17 ca bệnh, nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 24/8, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, ghi nhận có 17 ca mắc COVID-19 ở thôn 6 của xã trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Được biết, các ca mắc COVID-19 này từng tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu, sau đó, có thêm 16 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ông Hà cho rằng, họ không phải tổ chức tiệc sinh nhật, mà làm mâm cơm gia đình có 10 người tham gia.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm ở thôn 6, xã Cư Êbua - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, ngày 22/8, bà H.B.Ê (SN 1968, trú tại thôn 6, xã Cư Êbur có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Mở rộng sàng lọc những người liên quan, cơ quan chức năng xác định thêm 16 trường hợp (đều trú tại thôn 6, người thân của bà H.B.Ê) mắc COVID-19.

Qua kết quả truy vết, bà H.B.Ê đã đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người ở địa bàn thành phố. Ngày 17/8 vừa qua, bà Ê. còn tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại, có các thành viên trong gia đình cùng tham gia tuy nhiên trong thời gian này, TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Những ngày tiếp theo, bà H.B.Ê ở nhà và xuất hiện các triệu chứng mệt, sốt, kèm ho và đau họng. Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc bà H.B.Ê mắc COVID-19. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận có 778 ca mắc COVID-19, trong đó có 236 trường hợp được xuất viện, 4 người tử vong.

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