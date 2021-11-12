Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết: "Số ca F0 đang tăng, phải rất cẩn trọng".

Dẫn tin từ Người Lao Động, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, đánh giá tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố có xu hướng phức tạp trở lại. Điều này thể hiện qua việc số ca F0 gia tăng những ngày gần đây.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, việc F0 tăng là điều nằm trong dự kiến, khi thành phố mở cửa lại thì đồng nghĩa với việc giao thương, tiếp xúc, đi lại cũng gia tăng.

Trước xu hướng dịch bệnh phức tạp, biện pháp trước mắt của thành phố là từng địa phương phải theo dõi sát, đưa ra các phương án khi nhìn thấy dấu hiệu bất thường. Ông Phan Văn Mãi lấy ví dụ khi huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè nhận diện nguy cơ, các biện pháp truy vết nhanh, xử lý kịp thời đã được đưa ra.

"Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP.HCM vẫn diễn ra hằng ngày, ngành y đã có hướng dẫn cụ thể trong vấn đề xử lý khi xuất hiện F0. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 vẫn theo dõi sát tình hình tại thành phố và đưa ra chỉ đạo" – Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh tinh thần là dịch Covid-19 tại TP.HCM và các địa phương vẫn diễn biến phức tạp nên thành phố luôn phải chủ động trong phòng, chống dịch, không lơ là và coi đây là việc thường xuyên.

Số ca mắc trong những ngày gần đây có dấu hiệu tăng trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Trả lời trên Tuổi Trẻ, ông Mãi cho biết, TP.HCM sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19, địa điểm dự kiến thực hiện là tại hội trường Thống Nhất và các điểm cầu ở các quận huyện của TP.HCM cùng các tỉnh, thành khác.

Ông Mãi cho hay TP.HCM là tâm dịch, bị ảnh hưởng nhiều nhất nên TP cũng chủ động chuẩn bị buổi lễ này, trong quá trình làm có báo cáo trung ương và được trung ương chủ trương giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP tổ chức như là lễ tưởng niệm quốc gia mà địa điểm là TP.HCM, nối cầu với các địa phương khác.

Theo ông Mãi, lễ tưởng niệm để tưởng nhớ những người không may mất vì COVID-19, chia sẻ những nỗi đau mất mát đối với những gia đình có người thân mất vì COVID-19 và với đồng bào đã trải qua một trận đại dịch để ấm lòng người đi, chia sớt phần nào với người ở lại.

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