Trước khi ra tay, Huân đã gọi điện cho em vợ, hẹn lên đưa xác chị N. về. Sau đó, người chồng giết vợ bằng 9 nhát dao.

Liên quan đến vụ án chồng giết vợ dã man tại Hà Nội, hôm qua (9/3) TAND TP. Hà Nội đã đưa bị cáo Phạm Văn Huân (sinh năm 1976, ngụ xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) ra xét xử tội giết người. Nạn nhân là bà N.T.N (sinh năm 1977, vợ Huân). Theo cáo trạng, bà N. và Huân kết hôn với nhau vào năm 1996, có 3 con chung. Mỗi ngày, bà N. đi buôn bán rau tại chợ Gốc Đề (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để có tiền lo cho con ăn học.

Theo An ninh thủ đô, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 13/5/2019, Huân đi ăn cưới về nhưng không thấy vợ ở nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Huân đang nấu cơm thì thấy vợ về nên cằn nhằn. Lúc này, vì đang cầm dao cắt thịt nên Huân hăm dọa: “Tao đâm cho phát giờ”. Nghe vậy, bà N. lên tiếng thách thức chồng. Tức giận, Huân cầm dao, vật vợ xuống và dí dao vào cổ. Người vợ sợ nên không dám lên tiếng, lúc này Huân mới buông ra và đi nấu cơm. Người chồng giết vợ đứng trước vành móng ngựa - Ảnh: Vietnamnet Sau khi bị chồng đe dọa, nạn nhân đã trở về nhà bố mẹ ruột. Đến ngày 17/5, đối tượng Huân đến nơi vợ bán hàng để quậy phá thì được mọi người can ngăn. Trưa cùng ngày, sau khi uống rượu, Huân gọi nói bố vợ khuyên bà N. về với chồng con. Tuy nhiên, người bố tỏ ra thất vọng với con rể, nói sẵn sàng ủng hộ quyết định ly hôn của con gái.

Ngay sau đó, Huân gọi cho em gái của vợ và nhắn: “Chiều mày lên Văn Điển rước xác chị mày về”. Bà N. nghe được lời đe dọa của chồng nên đã gọi điện nhờ cháu trai đến rước về. Về phía Huân, sau khi gọi điện đe dọa, đối tượng đã lấy con dao bầu bỏ vào cốp xe rồi chạy ra đường mà vợ thường đi ngang chờ sẵn. Sau đó, khi nhìn thấy vợ được cháu trai chở ngang qua, Huân đã đuổi theo. Thấy vợ về gần đến nhà bố ruột, Huân lao thẳng vào xe máy chạy phía trước. Lúc này người vợ nhanh chóng bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn đuổi theo. Sau khi bắt được, Huân đẩy vợ vào tường rồi dùng dao đâm liên tiếp 9 nhát vào vùng bụng, mạn sườn, tay… khiến nạn nhân ngã xuống đất. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay khi nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng này, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ, bắt khẩn cấp đối tượng Huân. Trong phiên tòa ngày 9/3, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huân mức án tử hình.

Chân dung gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết rồi trốn lên rừng ăn chuối, uống nước ruộng sống qua ngày Sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết, người chồng bỏ trốn lên rừng. Trong những ngày lẩn trốn, đối tượng chỉ ăn chuối rừng, uống nước sông, ruộng sống qua ngày.

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