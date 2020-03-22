Chồng tố vợ giả vờ độc thân, lên giường với trai trẻ ngay lần đầu gặp còn 'thả thính': ‘Em chưa muốn lấy chồng’

Xã hội 22/03/2020 17:26

Sau khi phát hiện vợ ngoại tình, người chồng đã tung toàn bộ tin nhắn của vợ và nhân tình lên mạng xã hội. Vụ việc gây xôn xao khắp các diễn đàn trên Facebook.

Thời gian qua, những câu chuyện phát hiện vợ/chồng ngoại tình luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Thế nhưng mới đây, vụ việc người chồng đăng đàn tố vợ ngoại tình còn gây chú ý hơn bởi nhiều tình tiết éo le khó tin.  

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Người chồng chia sẻ câu chuyện vợ ngoại tình lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Theo đó, người chồng phát hiện vợ có bồ nhí bên ngoài. Điều đáng nói là, hai người này chỉ mới gặp lần đầu nhưng đã lên giường với nhau. Cụ thể, người chồng chia sẻ: “Cuộc đời là những ngã rẽ. Giấy trắng có nét mực không còn là giấy trắng”. Ngoài ra, anh đăng kèm những đoạn tin nhắn giữa vợ và người tình. Trong loạt tin nhắn này, người vợ không chỉ tự nhận mình độc thân mà còn thẳng thắn: “Lỡ đẻ, con em em nuôi. Em chưa muốn lấy chồng ngay đâu, ở vậy nuôi thân béo mầm đã”. Sau đó, cặp đôi còn không ngừng nói về chuyện giường chiếu.

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Một trong những đoạn tin nhắn của cặp đôi khiến cư dân mạng bức xúc - Ảnh: Facebook

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện éo le trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Sau khi đọc hết loạt tin nhắn, mọi người càng bức xúc trước hành vi lăng nhăng của người vợ và thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của anh chồng. Được biết, cặp đôi đã kết hôn được 5 năm. Trước đó người chồng còn thường xuyên đăng ảnh hạnh phúc bên vợ con trên trang cá nhân.

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