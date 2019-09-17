Chồng dìm vợ xuống nước, đánh đập dã man trước mặt con lên tiếng: ‘Mong dư luận xã hội bỏ qua để em yên ổn làm ăn’

Xã hội 17/09/2019 10:46

Mới đây, người chồng trong đoạn clip chồng bạo hành vợ dã man gây xôn xao ở Tây Ninh đã lên tiếng xin lỗi gia đình vợ và hy vọng cư dân mạng bỏ qua.

Nhiều ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bạo hành vợ dã man ở Tây Ninh khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Liên quan đến vụ việc chị T.T.T.M (31 tuổi, tạm trú xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị chồng đánh đập dã man, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Suối Dây cho biết cơ quan chức năng hiện đang làm việc với người chồng.

Theo thông tin từ Gia đình và xã hội, tại cơ quan công an, L. thừa nhận hành vi bạo hành vợ. Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, L. nghi vợ ngoại tình nên đánh đập.

chong bao hanh vo 1
Người chồng bạo hành vợ dã man lên tiếng xin lỗi - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, người chồng trong đoạn clip tỏ ra ăn năn, hối hận xin gia đình vợ tha thứ đồng thời mong dư luận bỏ qua để yên ổn làm ăn. “Sau khi sự việc xảy ra, em cảm thấy rất hối hận, thấy có lỗi với gia đình bên vợ. Mong gia đình vợ tha lỗi cho em lần này. Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Mong dư luận xã hội bỏ qua để gia đình em yên ổn làm ăn, tha thứ cho em lần này”, L. trả lời trên Thanh niên.

Bên cạnh đó, khi được hỏi đây là lần thứ mấy bạo hành vợ thì L. nói đây là lần đầu tiên. Thế nhưng theo chia sẻ của chị M. thì chị đã bị chồng đánh đập nhiều lần.

chong bao hanh vo 2
Hình ảnh người chồng đánh đập vợ gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, chị M. đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, trên người có nhiều vết thương.

Được biết chị M. và L. đã kết hôn 10 năm. Cặp đôi có 2 người con, bé gái lớn được 8 tuổi, con trai nhỏ 2 tuổi.

chong bao hanh vo 3
Chị M. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, cơ thể có nhiều vết thương - Ảnh: Thanh niên

Nói về nguyên nhân chồng đánh vợ, chị M. kể rằng vào khoảng 20 giờ tối 13/9, chị rủ chồng và con trai đi ăn hủ tiếu nhưng L. không đi. Sau đó, khi 2 mẹ con về nhà thì L. hiểu lầm, ghen tuông nên ra tay đánh vợ. Đoạn clip được camera quay lại. 

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Clip chồng dìm vợ xuống nước, đánh đập dã man ngay trước mặt con nhỏ gây phẫn nộ

Clip chồng dìm vợ xuống nước, đánh đập dã man ngay trước mặt con nhỏ gây phẫn nộ

Chứng kiến cảnh chồng bạo hành vợ, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Được biết, đây không phải lần đầu chị M. bị chồng đánh đập.

Xem thêm
Từ khóa:   Tây Ninh chồng đánh vợ bạo hành vợ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 53 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản