Nhiều ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bạo hành vợ dã man ở Tây Ninh khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Theo thông tin từ Gia đình và xã hội, tại cơ quan công an, L. thừa nhận hành vi bạo hành vợ. Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, L. nghi vợ ngoại tình nên đánh đập.

Liên quan đến vụ việc chị T.T.T.M (31 tuổi, tạm trú xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị chồng đánh đập dã man, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Suối Dây cho biết cơ quan chức năng hiện đang làm việc với người chồng.

Người chồng bạo hành vợ dã man lên tiếng xin lỗi - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, người chồng trong đoạn clip tỏ ra ăn năn, hối hận xin gia đình vợ tha thứ đồng thời mong dư luận bỏ qua để yên ổn làm ăn. “Sau khi sự việc xảy ra, em cảm thấy rất hối hận, thấy có lỗi với gia đình bên vợ. Mong gia đình vợ tha lỗi cho em lần này. Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Mong dư luận xã hội bỏ qua để gia đình em yên ổn làm ăn, tha thứ cho em lần này”, L. trả lời trên Thanh niên.

Bên cạnh đó, khi được hỏi đây là lần thứ mấy bạo hành vợ thì L. nói đây là lần đầu tiên. Thế nhưng theo chia sẻ của chị M. thì chị đã bị chồng đánh đập nhiều lần.

Hình ảnh người chồng đánh đập vợ gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, chị M. đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, trên người có nhiều vết thương.

Được biết chị M. và L. đã kết hôn 10 năm. Cặp đôi có 2 người con, bé gái lớn được 8 tuổi, con trai nhỏ 2 tuổi.

Chị M. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, cơ thể có nhiều vết thương - Ảnh: Thanh niên

Nói về nguyên nhân chồng đánh vợ, chị M. kể rằng vào khoảng 20 giờ tối 13/9, chị rủ chồng và con trai đi ăn hủ tiếu nhưng L. không đi. Sau đó, khi 2 mẹ con về nhà thì L. hiểu lầm, ghen tuông nên ra tay đánh vợ. Đoạn clip được camera quay lại.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.