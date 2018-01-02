Sáng nay (2/1), tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Sau khi chém chết vợ mình, người chồng ra phía sau vườn treo cổ tự tử, bỏ lại hai đứa con nhỏ.

Chiều cùng ngày, đại tá Trần Văn Hoàn, Trưởng Công an huyện Tân Phú xác nhận tại địa bàn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng nói trên.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Facebook

Đại tá Hoàn cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ. Nạn nhân tên Nga (khoảng 30 tuổi), bị chồng chém tử vong. Sau khi giết chết vợ, người đàn ông ra vườn phía sau nhà treo cổ tự tử.

Sau khi giết vợ, người đàn ông ra sau vườn treo cổ tự tử - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Theo người dân xung quanh, chị Nga và chồng đã li hôn. Trước đó, vợ chồng chị có hai đứa con (bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi). Sau li hôn, chị Nga cùng con trai lớn về nhà mẹ ruột ở khu phố 13, thị trấn Tân Phú sinh sống.

Nhân dịp Tết dương lịch, hai mẹ con chị Nga về nhà chồng cũ chơi. Đến trưa thì sự việc đau lòng xảy ra.

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