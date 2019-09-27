Liên quan đến vụ việc chồng chém chết hàng xóm vì nghi ngoại tình với vợ mình tại Gia Lai, người vợ đã lên tiếng phủ nhận việc có mối quan hệ bất chính với nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang giam giữ đối tượng Phạm Xuân Nam (sinh năm 1991, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó vào tối 22/9, Nam đã dùng dao chém chết hàng xóm vì nghi ngờ người này ngoại tình với vợ mình. Nạn nhân là anh Phạm Hồng Thao (sinh năm 1975, trú thôn Tai Pêr, xã Ia Hla).

Người đàn ông chém chết hàng xóm vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Theo đó, vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên Nam giả vờ nói đi làm xa, rồi quay lại rình rập tại nhà suốt nhiều ngày liền. Sau 3 đêm không phát hiện điều gì bất thường, đến tối 22/9 Nam nhìn thấy vợ mở cửa sau rồi vào trong. Sau đó, anh Thao lẻn vào nhà đóng cửa lại. Nhìn thấy vợ và hàng xóm thân mật qua khe cửa nên Nam đạp cửa xông vào, dùng dao sát hại tình địch. Sau khi gây án, Nam đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, đối tượng khai từ lâu đã nghi ngờ vợ có quan hệ mờ ám với hàng xóm. Chính vì vậy, Nam nói dối vợ đi làm xa để rình bắt quả tang vợ ngoại tình.

Tuy nhiên người vợ phủ nhận việc ngoại tình với hàng xóm - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, chị P.T.M (vợ của Nam) phủ nhận mối quan hệ bất chính với nạn nhân. Theo lời kể của chị M. trên Trí thức trẻ, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị mở cửa sau để lấy quần áo đi tắm nhưng quên không đóng cửa lại. Sau đó chị bị một người đàn ông từ sau lao tới ôm. Ngay khi chị M. phát hiện người ôm mình là anh Thao thì cũng là lúc anh Nam xông vào chém chết nạn nhân.

Gia Lai: Bắt quả tang vợ ngoại tình trong nhà, chồng chém chết tình địch Nhìn thấy vợ ôm hôn người đàn ông khác trong nhà, Nam dùng dao chém chết tình địch. Sau khi gây án, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.

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