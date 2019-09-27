Chồng chém chết tình địch vì ôm hôn vợ mình ngay tại nhà: Lời phân trần của người vợ

Xã hội 27/09/2019 10:53

Liên quan đến vụ việc chồng chém chết hàng xóm vì nghi ngoại tình với vợ mình tại Gia Lai, người vợ đã lên tiếng phủ nhận việc có mối quan hệ bất chính với nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang giam giữ đối tượng Phạm Xuân Nam (sinh năm 1991, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó vào tối 22/9, Nam đã dùng dao chém chết hàng xóm vì nghi ngờ người này ngoại tình với vợ mình. Nạn nhân là anh Phạm Hồng Thao (sinh năm 1975, trú thôn Tai Pêr, xã Ia Hla). 

chem chet hang xom 1
Người đàn ông chém chết hàng xóm vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Theo đó, vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên Nam giả vờ nói đi làm xa, rồi quay lại rình rập tại nhà suốt nhiều ngày liền. Sau 3 đêm không phát hiện điều gì bất thường, đến tối 22/9 Nam nhìn thấy vợ mở cửa sau rồi vào trong. Sau đó, anh Thao lẻn vào nhà đóng cửa lại. Nhìn thấy vợ và hàng xóm thân mật qua khe cửa nên Nam đạp cửa xông vào, dùng dao sát hại tình địch. Sau khi gây án, Nam đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, đối tượng khai từ lâu đã nghi ngờ vợ có quan hệ mờ ám với hàng xóm. Chính vì vậy, Nam nói dối vợ đi làm xa để rình bắt quả tang vợ ngoại tình.

chem chet hang xom 2
Tuy nhiên người vợ phủ nhận việc ngoại tình với hàng xóm - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, chị P.T.M (vợ của Nam) phủ nhận mối quan hệ bất chính với nạn nhân. Theo lời kể của chị M. trên Trí thức trẻ, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị mở cửa sau để lấy quần áo đi tắm nhưng quên không đóng cửa lại. Sau đó chị bị một người đàn ông từ sau lao tới ôm. Ngay khi chị M. phát hiện người ôm mình là anh Thao thì cũng là lúc anh Nam xông vào chém chết nạn nhân.

Gia Lai: Bắt quả tang vợ ngoại tình trong nhà, chồng chém chết tình địch

Gia Lai: Bắt quả tang vợ ngoại tình trong nhà, chồng chém chết tình địch

Nhìn thấy vợ ôm hôn người đàn ông khác trong nhà, Nam dùng dao chém chết tình địch. Sau khi gây án, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Gia Lai sát hại tình địch bắt quả tang vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 12 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 12 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản