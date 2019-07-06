Chồng cắt móng chân cho vợ tại phòng khám bệnh, người khen ngợi hết nấc, kẻ chỉ trích 'làm màu'

Xã hội 06/07/2019 17:49

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người khen anh chồng yêu chiều vợ hết mực, người bĩu môi bảo cặp đôi ''làm màu'' nơi công cộng.

Mới đây, hình ảnh chồng yêu chiều vợ hết mực trong lúc chờ khám bệnh khiến nhiều người xôn xao. Câu chuyện "chồng nhà người ta" được tài khoản Facebook T.H. đăng trong một nhóm kín trên Facebook nhận về hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng.

"Chồng nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng các bạn ạ. Anh chị này đến viện mình khám, quay đi quay lại thấy anh đang rất vui vẻ ngồi bấm móng chân cho chị. Đừng ai bảo ôi giời ơi biết được thế nào này kia nhé vì mình quan niệm mưa đến đâu mát mặt đến đấy, không ai nắm nay từ ngày đến tối nhưng hạnh phúc đến ngày nào thì cứ tận hưởng thôi. Chúc anh chị hạnh phúc", tài khoản T.H. viết.

Chồng cắt móng chân cho vợ tại phòng khám bệnh, người khen ngợi hết nấc, kẻ chỉ trích 'làm màu' - Ảnh 1
Hình ảnh chồng yêu chiều vợ hết mực khiến nhiều người ghen tị - Ảnh: FB

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người khen anh chồng yêu chiều vợ hết mực, người bĩu môi bảo cặp đôi ''làm màu'' nơi công cộng.

"Nhìn mà thấy có gì đó sai sai, có làm sao mà không tự cắt móng chân được lại phải õng ẹo nhờ chồng? Có muốn cắt móng chân cho nhau thì về nhà mà cắt, có nhất thiết phải phô ra chỗ đông người như vậy không?", tài khoản A.N. bình luận.

"Mình thấy hành động của anh chồng thực sự ấm áp và tinh tế. Phải yêu chiều vợ lắm thì mới sẵn sàng cắt móng chân cho vợ trước mặt nhiều người như thế. Ước gì mình cũng được yêu thương thế này thì hạnh phúc quá", tài khoản H.P. bình luận.

"Sao mình thấy những bình luận chỉ trích cặp đôi 'làm màu' đều là phụ nữ thế nhỉ? Cùng là phụ nữ, thấy người phụ nữ khác được hạnh phúc thì phải mừng cho người ta chứ. Bớt xấu tính đi các chị ơi", tài khoản P.L. bày tỏ.

"Yêu nhau thì mỗi người có cách thể hiện riêng, miễn sao không phản cảm hay ảnh hưởng đến ai là được rồi. Có thể đơn giản anh ý nhìn xuống thấy móng chân vợ dài, hai vợ chồng chờ khám thì cũng đang rảnh thì anh ý cắt thôi. Sao không nghĩ thoáng ra một tí, cứ phải xét nét quá làm gì. Người ta sướng khổ thì cũng là họ hưởng thôi mà", tài khoản Q.D. cho biết.

Hiện hình ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.

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