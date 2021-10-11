Chi tiết các điều kiện để hoạt động xe khách liên tỉnh đi và đến TP.HCM

Điểm đặc biệt là hành khách đến TP.HCM cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi lên xe.

Theo báo Pháp luật TP.HCM thông tin, Sở GTVT TP.HCM vừa gửi các tỉnh thành về dự thảo phương án tổ chức các tuyến vận tải hành khách đến và đi từ TP.HCM. Để được hoạt động, các đơn vị vận tải, bến xe, hành khách, tài xế…. cần tuân thủ nhiều quy định.

Đối với người điều khiển phương tiện, nhân viên trên xe phải đáp ứng yêu cầu: tiêm đủ liều vaccine (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19).

Đối với hành khách đi từ TP.HCM phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất một mũi vaccine được 14 ngày (đối với các loại vaccine tiêm hai mũi) hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh COVID-19 (dưới 6 tháng) của cơ quan có thẩm quyền và kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi lên xe.

Dự kiến từ 1/11 sẽ có xe khách chạy liên tỉnh - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo Sở GTVT và các đơn vị cung ứng vận tải phải là các đơn vị vận tải đã đăng ký tham gia khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định.

Đối với bến xe khách cũng cần bố trí khu vực hành khách đi (khu vực chờ, luồng di chuyển) cách biệt với khu vực hành khách đến để kiểm soát theo quy định.

Người làm việc tại bến xe có tiếp xúc trực tiếp với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách thực hiện các biện pháp, điều kiện và yêu cầu theo quy định.

Các đơn vị cung ứng vận tải, bến xe phải thực hiện các biện pháp, yêu cầu, theo quy định tại Quyết định số 1740 của Bộ GTVT và phải đảm bảo quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Người lao động tại bến xe đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19;

Bến xe cần có phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; Có trang bị hệ thống camera giám sát và tầm soát nhiệt cho hành khách áp dụng tại khu vực bến xe; ….

Các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động đề xuất các điểm dừng nghỉ, thông báo với Sở GTVT nơi có trạm dừng nghỉ để được hỗ trợ phối hợp chính quyền địa phương giám sát biện pháp phòng, chống dịch;

Lái xe, nhân viên phục vụ kiểm soát hành khách, không được di chuyển ra ngoài phạm vi trạm dừng nghỉ hoặc dừng hành trình; Không tổ chức ăn uống tại các trạm dừng nghỉ…

Đơn vị kinh doanh vận tải có phương án phục vụ (dự phòng) nước uống hoặc thức ăn nhanh trên các tuyến có thời gian hành trình hơn 5 tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Sở GTVT các bước thực hiện như sau: Sở GTVT báo cáo xin phép UBND tỉnh, thánh phố cho phép tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Sở GTVT cần xác định bến xe được hoạt động theo từng giai đoạn. Sau đó, giao cho Sở Y tế địa phương hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch; tổ chức điểm xét nghiệm SAS-CoV-2 tại bến xe.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần công bố các điểm dừng nghỉ trên địa bàn; Tổ chức triển tiếp nhận giải quyết kịp thời các đề xuất của đơn vị quản lý bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải về cấp phép hoạt động cho các tuyến, giấy nhận diện phương tiện; xác nhận kê khai giá vé theo quy định…

Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có trạm dừng nghỉ để hỗ trợ, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch theo kế hoạch các đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký.

Đối với đơn vị quản lý bến xe sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của các đơn vị kinh doanh vận tải, gửi Sở GTVT xem xét, cấp phép hoạt động và giấy nhận diện phương tiện.

Sau đó, bến xe phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải để kê khai giá vé gửi các Sở GTVT và công bố, niêm yết theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm soát đảm bảo hành khách chỉ lên xe khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy đinh tai Phương án này….

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải phải tự đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch, đăng ký với Sở GTVT và đơn vị quản lý bến xe về số chuyến, thời gian hoạt động. Đồng thời, xây dựng và kê khai giá vé gửi các Sở GTVT xem xét tiếp nhận để công bố, niêm yết theo quy định.

Đặc biệt, các đơn vị kinh doanh vận tải cam kết không dừng đỗ ngoài các điểm đã đăng ký (trừ trường hợp bất khả kháng, như phương tiện bị hư hỏng, hành khách bị đau ốm đột xuất cần hỗ trợ y tế,…); Không đón trả khách bên ngoài bến xe đã đăng ký.

Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm trong việc vận chuyển hành khách tuân thủ theo quy định tại Phương án này và quy định phòng chống dịch của các địa phương….