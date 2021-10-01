TP.HCM sẽ dùng xe khách, xe đặc chủng đưa hàng trăm người đi xe máy đang mắc kẹt tại cửa ngõ về quê

Xã hội 01/10/2021 14:11

Lực lượng chức năng đang sắp xếp đưa những người tự phát rời TP.HCM đêm qua và rạng sáng nay, về quê bằng xe khách, còn xe máy vận chuyển sau.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 1/10, thượng tá Trần Thanh Giang - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, sau khi họp bàn đã lên phương án, Công an thành phố phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải sẽ dùng xe khách, xe đặc chủng đưa người dân tại chốt cửa ngõ có nhu cầu về các tỉnh miền Tây.

Theo ông Giang, Công an thành phố đã thống kê và lên danh sách được khoảng 600 người tại chốt có nhu cầu về quê qua hình thức viết phiếu. Sau đó, xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải đem về luôn trong ngày.

Sáng 1/10, lực lượng chức năng đề nghị người dân đã có mặt tại chốt tập trung, đứng phân theo từng tỉnh thành để lên phương án đưa về quê. Người dân cũng được phát bánh mì thịt và nước suối để ăn sáng.

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Các lực lượng chức năng vận động, nhưng người dân vẫn bám trụ ở cửa ngõ để mong được qua chốt về quê - Ảnh: Vietnamnet

Theo ghi nhận của VietNamNet, đêm 30/9 và rạng sáng 1/10, quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Túc (huyện Bình Chánh) đã xuất hiện dòng người đi xe máy nối đuôi nhau rời thành phố. 

Đây là những người quê ở miền Tây, đi xe máy san sát nhau, nối thành đoàn dài 200m, chờ được qua chốt kiểm soát. Các lực lượng thực hành nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch cũng đã được huy động, vận động, tuyên truyền tới người dân. Tuy nhiên, người dân vẫn bám trụ, trong đó có không ít gia đình đã đưa theo cả con nhỏ rời thành phố.

Đáng chú ý, trong đoàn người muốn rời thành phố, có nhiều ra đưa ra đề đạt: "Cho chúng tôi qua, cho chúng tôi về nhà. Chúng tôi không thể bám trụ thêm được nữa rồi".

Nhiều người khác trong đoàn cũng nêu ý kiến: "Suốt 4 tháng nay chúng tôi đã chung sức cùng cùng TP thực hiện nghiêm các quy định giãn cách, phòng chống dịch bệnh. Đến giờ này, chúng tôi tha thiết xin được về quê".

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