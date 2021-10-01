Sau 1/10, sinh viên các tỉnh thành khác có được trở lại TP.HCM học trực tiếp?

Xã hội 01/10/2021 11:34

Nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM cho biết, bên cạnh việc duy trì việc học trực tuyến thì các kế hoạch chuẩn bị đón sinh viên học tập trung cũng được chuẩn bị.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 30/9, TP.HCM tổ chức họp báo công bố chỉ thị của UBND thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Từ ngày 1/10, hoạt động giáo dục và đào tạo tiếp tục dạy học gián tiếp. Ngoài ra, người đã được tiêm đủ vắc-xin có thể dạy học trực tiếp.

Trao đổi với Sinh Viên Việt Nam, lãnh đạo nhiều trường đại học cho biết, đã sẵn sàng và tùy theo tình hình của TP.HCM để có các phương án thích hợp đón sinh viên quay trở lại giảng đường. Hiện nay, tất cả các trường đã tiến hành năm học mới theo hình thức trực tuyến. Còn phương án dạy học trực tiếp hiện vẫn chưa thể tiến hành do phụ thuộc vào tình hình tiêm vắc-xin của sinh viên. Bên cạnh đó, các trường phụ thuộc vào phương án di chuyển của TP.HCM khi hiện nay chỉ quy định 5 nhóm đối tượng được đi lại từ các tỉnh về thành phố, chưa có sinh viên.

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Sinh viên và các trường đều rất mong trở lại không khí học tập sôi động như trước đây - Ảnh: Tiền Phong

PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh – Chủ tịch Hội đồng trường, Phụ trách trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM cho biết, cán bộ, nhân viên và giảng viên của trường đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, nhưng sinh viên thì chưa đủ. Dù vậy, trường đã có phương án để đón sinh viên trở lại trường ngay khi thành phố cho phép, nhất là với sinh viên ở các tỉnh có thể trở lại TP. HCM.

Lãnh đạo các trường ĐH Bách khoa, ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) cũng cho biết, phương án để dạy và học trực tiếp luôn sẵn sàng nhưng hiện vẫn chờ phương án di chuyển của TP. HCM do đa phần sinh viên hiện ở các tỉnh. Trường ĐH KHTN sẽ dự trù khoảng 2 - 3 tuần để sinh viên ở các tỉnh di chuyển về thành phố trước khi dạy trực tiếp, bên cạnh đó là việc đẩy nhanh tiêm vắc xin.

Trong khi đó, tại trường ĐH Bách khoa, trong trường hợp được phép, trường sẽ ưu tiên cho sinh viên năm cuối đến trường để hoàn tất các học phần liên quan đến thực hành, thực nghiệm, hoàn tất đồ án tốt nghiệp, với điều kiện là đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Tại các trường ĐH Văn Lang, ĐH Văn Hiến, ĐH Luật TP. HCM... kế hoạch là thông báo trước cho sinh viên từ 1 - 2 tuần để kịp di chuyển về thành phố ngay sau khi được phép.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của báo Dân Trí, TS Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết, nhà trường đã thống kê được trong tổng số hơn 22.000 sinh viên của trường thì có đến 11.000 sinh viên đang về quê chưa được tiếp cận với vắc-xin. Bên cạnh đó, có khoảng 11.000 em mới tiêm một mũi và hơn 1000 em ở TP.HCM đã hoàn thành mũi vắc-xin thứ hai.

 

Tương tự, TS Lê Lâm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cho biết, hiện Phòng Công tác sinh viên đang gấp rút thống kê số giảng viên, sinh viên đã tiêm vắc-xin mũi một và hai. Hiện toàn trường có khoảng 700 giảng viên, sinh viên đã được tiêm mũi một. Riêng với số sinh viên ở tỉnh vẫn chưa có chính sách gì và chỉ trông chờ vào việc phủ vắc-xin theo lộ trình của các địa phương. Theo ông Lâm, trong trường hợp TP.HCM mở cửa hoàn toàn mà sinh viên chưa thể vào thành phố để học tập trung thì các em sẽ tiếp tục học online. Lúc đó, trường sẽ có kế hoạch cụ thể.

PGS.TS Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cũng cho biết dựa vào lộ trình mở cửa chung của thành phố, trường sẽ có lộ trình cho sinh viên trở lại trường nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Trường đang dạy học trực tuyến và khi phương thức học tập thay đổi sẽ thông báo trước cho người học 5 ngày để kịp chuẩn bị.

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