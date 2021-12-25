Chị gái miền Tây 'bắn' ráp liên hồi giới thiệu đồ uống, đoạn cuối khiến cộng đồng mạng 'cười đến nội thương'

Xã hội 25/12/2021 14:13

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái miền Tây được cho là chủ một quán nước đã có màn giới thiệu các loại đồ uống của tiệm mình qua một bài rap khiến nhiều người thích thú.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một một cô gái miền Tây được cho là chủ quán nước "bắn" rap liên tục giới thiệu các loại đồ uống của tiệm mình khiến người xem vô cùng thích thú. Đoạn clip đã thu hút gần 17 triệu lượt xem trên TikTok.

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Cô gái hát rap trong clip - Ảnh: Cắt từ clip

Chẳng cần bối cảnh phim trường hoàng tráng hay những trang phục lấp lánh nổi bật, cô chủ quán lại khiến dân mạng "chào thu" với phần thể hiện đầy tự tin chẳng kém các nghệ sĩ thực thụ. Phần lời bài hát cũng được nhiều người đánh giá là không hề sáo rỗng mà còn rất có vần và đúng nhịp

 

Quán em có bán cà phê/ Cà phê đen và cà phê đá.

Em có các loại rau má/ Có trà đá trà sữa đường đen.

Nếu mà anh thích bon chen thì em mời anh uống nước tắc.

Uống xong cả người lạnh ngắt em mời anh một ly trà gừng. Uống xong mặt đỏ phừng phừng ta uống luôn trà xanh giải nhiệt.

Nếu mà anh thích đặc biệt thì trà đào trà vải bí đao.

Nhưng mà anh thích "pha mau" thì em mời anh mua nước ép

Ép cam, ép ổi, ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên....

Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước về "nữ rapper mới nổi" này. Nhiều người cho biết họ đã "cười đến nội thương" khi nghe đến phần cuối của bài hát cũng như bày tỏ sự thích thú với chất giọng miền Tây đặc trưng của cô gái. Bên cạnh đó, một số netizen cũng đùa rằng: "Đến cả Binz (một trong những nam rapper nổi tiếng hiện nay) cũng phải gọi chị này bằng sư phụ!". Hiện, đoạn clip vẫn tiếp tục gây bão cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   người miền Tây rap về đồ uống clip TikTok hài hước

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