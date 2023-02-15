Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Lãnh đạo trường nói gì?

Các giáo viên được lệnh sơ tán học sinh ra khỏi tòa nhà. Do đang giờ nghỉ trưa, nhiều em vùng chạy chưa kịp mang giày dép.

Liên quan đến vụ cháy trường Tiểu học Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), trao đổi với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, bà Đào Thị Thuý - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hoà cho hay, các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện tại, nhà trường cũng chưa có thông tin chính xác. Khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhà trường sẽ cung cấp. Cũng theo bà Đào Thị Thuý, chiều nay nhà trường không tổ chức dạy và học. Các con khi được sơ tán, di chuyển bất ngờ, đồ đạc để lại vương vãi. Các cô giáo đang dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

"Khi vụ cháy xảy ra, nhiều phụ huynh ở gần, lo lắng tới trường đón con. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh khi đón con cần xác nhận, báo với giáo viên chủ nhiệm nắm được thông tin. Khi phụ huynh về rồi, báo lại cho cô, tình hình sức khoẻ của các con an toàn" - bà Đào Thị Thuý thông tin thêm. Đến chiều tối nay, các giáo viên vẫn có mặt tại trường để quản lý những học sinh chưa có phụ huynh đón về. Ngày mai, việc dạy và học tại trường Tiểu học Yên Hoà sẽ diễn ra bình thường.

"Nhà trường với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã đảm bảo mọi điều kiện, chuẩn bị đón các con quay trở lại trường học vào ngày mai" - bà Đào Thị Thuý khẳng định. Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ VnExpress, trước đó, khoảng 11h45 trưa cùng ngày, lửa bắt đầu bùng phát và tạo cột khói bao trùm tầng hầm tòa C - tòa nhà năm tầng với hầm để xe của cán bộ, giáo viên. Các giáo viên được lệnh sơ tán học sinh ra khỏi tòa nhà. Do đang giờ nghỉ trưa, nhiều em vùng chạy chưa kịp mang giày dép. Học sinh được chia thành ba nhóm di chuyển theo ba hướng: sang trường Mầm non Yên Hòa bên cạnh, tới tòa nhà B đối diện tòa C và sang chung cư đối diện trường. Công an quận Cầu Giấy điều ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới trường, phối hợp với bảo vệ và giáo viên hướng dẫn học sinh thoát nạn an toàn. Học sinh được tập hợp theo đơn vị lớp để phụ huynh tới đón sau khi trường Tiểu học Yên Hòa xảy ra cháy, trưa 15/2 - Ảnh: VnExpress Cảnh sát sử dụng máy thổi, hút khói, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 12h05, đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người, chỉ một số bàn ghế hỏng cháy rụi. Để đảm bảo an toàn, nguồn điện của toàn trường đã bị ngắt. Theo xác minh ban đầu, hỏa hoạn do chập điện. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, việc kiểm tra an toàn đường điện được thực hiện định kỳ. Trường chưa từng xảy ra trường hợp tương tự. Trường Tiểu học Yên Hòa nằm ở mặt đường Hạ Yên Quyết, quận Cầu Giấy, gồm ba dãy nhà chính cao 5 tầng, trong đó có hai dãy phòng học.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy trong trường Tiểu học Yên Hoà ở Hà Nội Đến khoảng gần 13h ngày 15/3, đám cháy trong trường Tiểu học Yên Hoà (Hà Nội) đã được xử lý. Học sinh được các thầy, cô giáo hướng dẫn tập trung tại sân trường. Một số phụ huynh học sinh được liên hệ đến đón con về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-truong-tieu-hoc-o-ha-noi-lanh-ao-truong-noi-gi-556261.html