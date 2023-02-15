Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn

Hiện tại, rất nhiều phụ huynh học sinh đang tập trung bên ngoài Trường Tiểu học Yên Hoà.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 12h ngày 15/2, tại trường Tiểu học Yên Hòa đã xảy ra vụ cháy lớn. Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào thời điểm các học sinh đang ngủ trưa. Khi phát hiện cháy, có nhiều tiếng hét, học sinh chạy ra khỏi các phòng. Sau đó, các giáo viên đã hướng dẫn, đưa toàn bộ học sinh ra phía ngoài đối diện cổng trường an toàn.
Nhận được tin báo, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng gồm hàng chục chiến sĩ, cùng 3 xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt dập lửa.
Theo thông tin từ báo Lao Động, những người chứng kiến vụ việc cho biết, đám cháy xuất hiện ở khu vực tầng hầm để xe của dãy nhà trong trường, sau đó lan rộng ra khu vực này.
Đến khoảng 12h40, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Khi vụ cháy xảy ra, rất nhiều phụ huynh học sinh đang tập trung bên ngoài Trường Tiểu học Yên Hoà. Hiện tại, học sinh đã quay lại lớp học.