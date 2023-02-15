Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 12h ngày 15/2, tại trường Tiểu học Yên Hòa đã xảy ra vụ cháy lớn. Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào thời điểm các học sinh đang ngủ trưa. Khi phát hiện cháy, có nhiều tiếng hét, học sinh chạy ra khỏi các phòng. Sau đó, các giáo viên đã hướng dẫn, đưa toàn bộ học sinh ra phía ngoài đối diện cổng trường an toàn.

Nhận được tin báo, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng gồm hàng chục chiến sĩ, cùng 3 xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt dập lửa.