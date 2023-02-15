Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn

Xã hội 15/02/2023 13:14

Hiện tại, rất nhiều phụ huynh học sinh đang tập trung bên ngoài Trường Tiểu học Yên Hoà.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 12h ngày 15/2, tại trường Tiểu học Yên Hòa đã xảy ra vụ cháy lớn. Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào thời điểm các học sinh đang ngủ trưa. Khi phát hiện cháy, có nhiều tiếng hét, học sinh chạy ra khỏi các phòng. Sau đó, các giáo viên đã hướng dẫn, đưa toàn bộ học sinh ra phía ngoài đối diện cổng trường an toàn.

Nhận được tin báo, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng gồm hàng chục chiến sĩ, cùng 3 xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt dập lửa.

Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn - Ảnh 1
Toàn cảnh trường lúc xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động
Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn - Ảnh 2
Lực lượng công an đã phong toả hiện trường nơi xảy ra đám cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong
Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn - Ảnh 3
Lực lượng Cảnh sát PCCC tập trung khống chế đám cháy - Ảnh: Báo Lao Động
Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn - Ảnh 4
Học sinh được đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Tiền Phong
Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn - Ảnh 5
Nhiều phụ huynh học sinh tập trung ở cổng trường để đón con - Ảnh: Báo Tiền Phong
Cháy trường tiểu học ở Hà Nội: Sơ tán khẩn cấp toàn bộ học sinh ra ngoài an toàn - Ảnh 6
Phụ huynh và học sinh tập trung tại sân trường sau vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Lao Động, những người chứng kiến vụ việc cho biết, đám cháy xuất hiện ở khu vực tầng hầm để xe của dãy nhà trong trường, sau đó lan rộng ra khu vực này.

Đến khoảng 12h40, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Khi vụ cháy xảy ra, rất nhiều phụ huynh học sinh đang tập trung bên ngoài Trường Tiểu học Yên Hoà. Hiện tại, học sinh đã quay lại lớp học.

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