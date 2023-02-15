Tiết lộ số tiền làm lễ của cô đồng 'đúng nhận sai cãi': Phát khóc vì bị dọa nạt, hoang mang mượn tiền khắp nơi

Xã hội 15/02/2023 11:19

Liên quan đến vụ việc của cô đồng Trương Thị Hương, chị T. cho biết số tiền gia đình chị đưa cho cô đồng đã khá lớn, tuy nhiên, do chưa đủ theo yêu cầu, nên vẫn nhất quyết không chịu làm lễ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chị T. cho biết, mình cùng mẹ và em gái ngụ tại Hưng Yên đến nhà "cô đồng" Trương Thị Hương tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương xem bói vào ngày 10/7/2022. Lúc đến nhà, chị T. gặp hàng chục người khác đang ngồi chờ đến lượt được "cô đồng" Hương xem bói. Trên đĩa cau của mỗi người đến xem bói thường đặt lễ bằng tiền có mệnh giá từ 100 đến 500 nghìn đồng.

 

Theo file ghi âm của chị T. ghi lại khi đi xem bói tại nhà "cô đồng" Hương cung cấp cho phóng viên Dân trí, "cô đồng" phán hai vợ chồng chị T. ở với nhau không hợp, thường xuyên khắc khẩu. Em gái của chị T. cũng bị phán vợ chồng nếu ở với nhau thì "99% là xáo trộn, mày sống với thằng này chỉ vì con". Mẹ chị T. bị phán là chồng có bồ bịch nên cần "xin cha mẹ cho thay tính đổi nết, chứ già rồi còn bồ bịch trai gái người ta cười cho".

Chị T. cho biết, bố mình không hề có bồ như lời cô đồng nói, nhưng vì mẹ chị là bà Y. bị bệnh trầm cảm, hoang tưởng, được bác sĩ kê đơn thuốc từ nhiều năm nay nên lúc nào bà cũng nghĩ chồng có bồ. Việc 3 mẹ con đến nhà "cô đồng" Hương xem bói cũng là chủ ý của bà Y.

Tiết lộ số tiền làm lễ của cô đồng 'đúng nhận sai cãi': Phát khóc vì bị dọa nạt, hoang mang mượn tiền khắp nơi - Ảnh 1
Trên đĩa cau của mỗi người đến xem bói thường đặt lễ bằng tiền có mệnh giá từ 100 đến 500 nghìn đồng - Ảnh: Báo Người lao động

Sau khi phán về các vấn đề của 3 mẹ con, "cô đồng" hướng dẫn gia đình này muốn làm lễ để được mọi việc như ý, thì ghi họ tên, địa chỉ vào cuốn sổ đã được chuẩn bị trước. Chị T. cho biết, sau đó, 3 mẹ con chị được "cô đồng" yêu cầu mỗi người đặt cọc 2 triệu đồng, tổng là 6 triệu đồng để ngày hôm sau (11/7) sẽ làm lễ tại chùa Huyền Quang (thôn Huyền Tụng, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

Khi gia đình chị T. hỏi làm lễ hết bao nhiêu tiền thì "cô đồng" nói "cái này nhà đền sắm lễ tôi cũng không biết thế nào. Mai bác cứ đến xem người ta sắm lễ như thế nào, lúc ấy mới nói tiền được".

Ngày 11/7, ba mẹ con chị T. đến chùa Huyền Quang để làm lễ. Đến nơi, chị T. hỏi "cô đồng" làm lễ hết bao nhiêu tiền thì "cô đồng" chỉ nói rằng "các bác đã đến đây rồi, đã nhìn thấy lễ rồi thì cứ yên tâm". Sau đó bà Y. vào nhà nói chuyện riêng với "cô đồng" và đưa tiền triệu đồng cho "cô".

Lúc sau, "cô đồng" ra nói với gia đình chị T. rằng, "cả khóa lễ này hết 150 triệu nhưng tôi cho, chỉ lấy 120 triệu, nếu không có tiền làm lễ thì phải trả ít nhất 80 triệu đồng tiền đã sắm đồ cúng lễ".

Tiết lộ số tiền làm lễ của cô đồng 'đúng nhận sai cãi': Phát khóc vì bị dọa nạt, hoang mang mượn tiền khắp nơi - Ảnh 2
Chùa Huyền Quang, nơi 3 mẹ con chị T. làm lễ ngày 11/7/2022 - Ảnh: Báo Dân Trí
Tiết lộ số tiền làm lễ của cô đồng 'đúng nhận sai cãi': Phát khóc vì bị dọa nạt, hoang mang mượn tiền khắp nơi - Ảnh 3
 "Cô đồng" Trương Thị Hương - Ảnh: Báo Dân Trí

Nghe vậy, gia đình chị T. rất lo lắng và nói không có số tiền như vậy để làm lễ. Lập tức, chị T. bị "cô đồng" mắng là không biết điều và bị "đám đệ tử" của "cô đồng" dọa nói: "cô ấy mà điên lên cô ấy cúng cho gia đình không ra gì, rồi điên giở...". Nghe vậy, chị T. hoang mang, sợ hãi gọi điện vay mượn thêm để đóng tiền cho "cô đồng", nhưng chỉ vay và chuyển khoản được thêm 70 triệu đồng.

Theo chị T., số tiền gia đình chị đưa cho "cô đồng" Hương đã khá lớn, tuy nhiên, do chưa đủ theo yêu cầu, nên "cô đồng" nhất quyết không chịu làm lễ. Do vậy, em gái chị T. lại phải chạy vạy, vay thêm tiền để chuyển cho "cô đồng". Khi đã nhận được tiền, lúc này dù đã muộn "cô đồng" mới bắt đầu trang điểm để làm lễ. Chị T. cho biết, từ khi làm lễ xong, mọi việc trong gia đình vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác là gia đình chị T. phải nai lưng ra làm để kiếm tiền trả nợ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị H. (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".

 

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