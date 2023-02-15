Vào ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 15/2, ông Đặng Quang Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn ô tô trên đèo Văn Rơi khiến một người chết, hai người bị thương. Xe bị nạn là xe của đoàn từ thiện ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đi làm từ thiện ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, khoảng 19 giờ tối 15-2, anh Phạm Văn Sinh (35 tuổi, ngụ xã phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An) điều khiển ô tô tải 66C-05981 chở hàng từ thiện đi hướng Kon Tum – Quảng Nam.

Khi xe đến đoạn đèo Văn Rơi (đoạn quốc lộ 40B, thuộc xã Đắk Trăm, huyện Đắk Tô) thì xảy ra tai nạn. Lúc này trên xe có ba người.

Chiếc xe bị lật trong đêm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trước thời điểm tai nạn xảy ra, anh Sinh thấy dốc cao, xe không thể chạy được nên quay đầu chạy trở lại. Khi xe chạy xuống gần hết dốc, đến đoạn thôn Đắk Mông, xã Đắk Trăm thì bị tai nạn, lật xe.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Lâm tử vong tại chỗ, anh Sinh bị thương nặng và một người khác bị thương nhẹ. "Trong sáng nay, huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Trăm huy động lực lượng bốc dỡ hàng hóa trên xe bị nạn", ông Hải thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cứu 2 người mắc kẹt trên tầng 5 ngôi nhà bị cháy đêm valentine Ngày 15/2, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 5 tầng trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kon-tum-xe-cho-hang-tu-thien-bi-lat-tren-eo-khien-1-nguoi-tu-vong-2-nguoi-bi-thuong-555995.html