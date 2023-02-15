Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 15/2, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 10 người chết, 11 người bị thương xảy ra rạng sáng 14/2 trên địa bàn. "Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên công tác điều tra được thực hiện hết sức cẩn thận" – vị này nói.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cho biết ban đầu, tài xế Trần Minh Nhật (SN 1982; trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), người điều khiển xe container, khai rằng trong lúc điều khiển xe lưu thông trên đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp thì bất ngờ nghe một tiếng rầm lớn nên đã hoảng hốt đạp thắng và xe dừng lại sau đó. Người này khai lúc đó đường trống, ông không phát hiện chiếc xe khách chạy trên đường Võ Chí Công phía bên phải xe mình.

Bên cạnh đó, dựa vào dữ liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tại thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3h41 ngày 14/2, xe container lưu thông với tốc độ 30 km/giờ, trước đó 10 giây là 48 km/giờ. Trong khi đó, tuyến đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp cho phép chạy tối đa 70 km/giờ. Tốc độ xe khách lúc 3 giờ 40 phút là 69 km/giờ, trước đó 10 giây tốc độ xe là 73 km/giờ.

Tại buổi làm việc với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào trưa 14/2, ông Phan Chu Ký, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết địa điểm xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau, có đèn tín hiệu giao thông là đèn vàng nhấp nháy. Khi xảy ra tai nạn trời tối, có sương mù, tầm nhìn hạn chế.

Ngoài ra, ghi nhận tại hiện trường, dấu vết trên xe container cho thấy chiếc xe khách có thể đã đâm thẳng vào bộ phận mâm xoay và chốt kéo nối giữa đầu và sơmi rơ-mooc. Cú va chạm mạnh khiến bộ phận mâm xoay bị biến dạng, riêng phần đầu kéo và thùng sơmi rơ-mooc hoàn toàn lành lặn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào rạng sáng 14/2, ô tô khách 16 chỗ hiệu Ford Transit BKS 76B-006.60 chở theo nhiều người, khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành thì va chạm với xe container do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Vụ tai nạn làm 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, nhiều người khác bị thương được đưa đến bệnh biện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại (ngày 15/2) đã có 10 người chết, 11 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.