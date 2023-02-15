Bé trai 8 tuổi bị đứt lìa hai bàn tay sau tiếng nổ lớn ở Đắk Lắk: Liên tục kêu khóc vì đau mỗi khi thức dậy

Xã hội 15/02/2023 10:37

Vào ngày 15/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của cháu P.Đ.C. (8 tuổi, ngụ thôn 1, xã Ea Pal) sau khi bị pháo nổ, dập nát hai bàn tay.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 15/2, anh Hồ Văn Ái, cậu ruột của cháu P.Đ.C ( 8 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ea Pal, huyện Ea Kar), cho biết hiện tại, sức khỏe con chỉ mới tạm ổn nhưng do vết thương quá nặng nên cháu rất đau.

Theo anh Ái, mỗi khi thức dậy cháu đều khóc liên tục khoảng 20 tiếng mỗi ngày, 4 tiếng còn lại là thời gian con ngủ. Gia đình thường xuyên phải cử 2 người túc trực bên cạnh cháu.

“Nhìn cháu mà tôi rơi nước mắt, bố mẹ thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình cũng xác định tương lai cháu mờ mịt, nhưng trước mắt phải cố gắng chữa trị cho cháu khỏe rồi mới tính tiếp”, anh cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho hay sau khi được cấp cứu, sức khỏe cháu C. tạm thời ổn định và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viên này.

Bé trai 8 tuổi bị đứt lìa hai bàn tay sau tiếng nổ lớn ở Đắk Lắk: Liên tục kêu khóc vì đau mỗi khi thức dậy - Ảnh 1
Cháu A. liên tục khóc vì đau mỗi khi thức dậy - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 11/2, cháu P.Đ.C. xin bố mẹ cho sang nhà bác ở thôn 4 (xã Ea Pal), cách nhà 7km để chơi.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi người lớn đã đi làm, cháu C. đang chơi cùng người anh họ (14 tuổi) thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai anh em bị thương. Người thân vội đưa cả hai cháu đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Cháu C. bị thương nghiêm trọng, mất cả hai bàn tay và đa thương tích ở mặt, ngực, bụng, chân.

Bé trai 8 tuổi bị đứt lìa hai bàn tay sau tiếng nổ lớn ở Đắk Lắk: Liên tục kêu khóc vì đau mỗi khi thức dậy - Ảnh 2
Cháu C. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam

Chị H.T.P. (35 tuổi, mẹ cháu C.) cho biết cháu kể có chơi một vật cùng anh họ rồi bị phát nổ. Gia đình nghi đó là pháo tự chế. Người anh họ cũng đang điều trị tại cùng bệnh viện, chấn thương nhẹ hơn cháu C. nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn.

Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Pal thông tin, do sự việc xảy ra vào ngày cuối tuần, các cháu đang điều trị tại bệnh viện cách xa 70km nên dự kiến trong ngày 14-15/2, đại diện địa phương sẽ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hai cháu.

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